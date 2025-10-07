Sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 3 ngôi nhà ở Lào Cai

Tại Km189 - Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Nậm Chủ (xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà của người dân bị sập đổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10h sáng 7/10, tại Km189 - Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Nậm Chủ (xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà của người dân bị sập đổ và hư hỏng nặng.

Khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến 3 ngôi nhà của người dân bị sập đổ, hư hỏng. (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đoạn đường đôi trước vị trí sạt lở cũng bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc giao thông.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp phân luồng giao thông, san gạt đất đá để sớm thông tuyến đường.

Đất, đá sạt lở còn khiến đoạn đường Quốc lộ 70 bị chia cắt.

Chính quyền địa phương đã di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ông Vũ Trung Dũng - Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, đất đá từ taluy sạt xuống khiến một ngôi nhà hai tầng kiên cố cùng hai căn nhà lợp tôn bị đổ, sập. Sự việc không có thiệt hại về người.

Phía địa phương cho biết thêm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, số 11, trước đó tại vị trí trên đã xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, tổ chức di chuyển 9 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trên.

