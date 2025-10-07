Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 3 ngôi nhà ở Lào Cai

Tại Km189 - Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Nậm Chủ (xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà của người dân bị sập đổ.

Bảo Ngân

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10h sáng 7/10, tại Km189 - Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Nậm Chủ (xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà của người dân bị sập đổ và hư hỏng nặng.

ad2.jpg
Khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến 3 ngôi nhà của người dân bị sập đổ, hư hỏng. (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đoạn đường đôi trước vị trí sạt lở cũng bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc giao thông.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp phân luồng giao thông, san gạt đất đá để sớm thông tuyến đường.

ad.jpg
Đất, đá sạt lở còn khiến đoạn đường Quốc lộ 70 bị chia cắt.
ad23.jpg
Chính quyền địa phương đã di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ông Vũ Trung Dũng - Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, đất đá từ taluy sạt xuống khiến một ngôi nhà hai tầng kiên cố cùng hai căn nhà lợp tôn bị đổ, sập. Sự việc không có thiệt hại về người.

Phía địa phương cho biết thêm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, số 11, trước đó tại vị trí trên đã xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, tổ chức di chuyển 9 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video ghi lại hình ảnh vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà của người dân bị sập đổ và hư hỏng nặng.

#Sạt lở #Sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 3 ngôi nhà ở Lào Cai #bão số 11

Bài liên quan

Xã hội

Hàng trăm người khẩn trương khắc phục sạt trượt đê bối ở Bắc Ninh

Một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài, sáng 7/10, một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m. Tuy nhiên, nhờ công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn đê điều được triển khai thường xuyên, nghiêm túc nên sự cố được phát hiện kịp thời, không để xảy ra thiệt hại.

a1-888.jpg
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Công an, dân quân cùng người dân cùng nhau khắc phục đoạn đê bối bị sạt trượt đất.
Xem chi tiết

Xã hội

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn

Một đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn) đã bị vỡ. Do đây là đập đất nên vết vỡ có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Chiều 7/10, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, xác nhận thông tin một đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188 ngày 6/10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

8888766555.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới