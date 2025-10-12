Hà Nội

Xã hội

Bộ Tài chính đề xuất mức phí sát hạch lái xe mới

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư mới, đề xuất điều chỉnh mức phí sát hạch lái xe và một số lệ phí liên quan.

Gia Đạt

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.

lx-1733747444858430730964.jpg
Ảnh minh họa.

Về mức thu phí, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì: Hạng xe A1, A2, A3, A4 chuyển thành hạng xe A1, A, B1; hạng xe B1, B2, C, D, E, F chuyển thành hạng xe B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Do đó, để phù hợp với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, Bộ Tài chính hoàn thiện lại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo dự thảo Thông tư.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung khoản 2 vào Điều 3 của Thông tư mức thu lệ phí đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, nội dung này đang được quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có hiệu lực đến hết năm 2025.

Ngày 3/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1891/QĐ-TTg về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025. Tại Quyết định số 1891/QĐ-TTg đề xuất giảm 30% mức lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC đối với trường hợp đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng theo hình thức trực tuyến để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Để thực hiện theo phương án mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, Bộ Tài chính giảm 30% mức lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC dùng đối với trường hợp đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng theo hình thức trực tuyến như sau: Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng bằng 70% mức thu lệ phí quy định tại Mục 1 Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng theo hình thức trực tuyến. Biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ điều khiển các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng:

untitled-01064588.png
8.png

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo khiến 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Bắt 12 đối tượng đuổi đánh khiến người đi đường lao xe xuống ruộng, tử vong

Do nhóm của Đông truy đuổi với tốc độ nhanh, Thuận hoảng sợ làm mất lái, lao xe máy xuống ruộng khiến Việt bị thương nặng dẫn đến tử vong, Thuận bị thương nhẹ.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ “giết người” xảy ra tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

1-8-1536x1152.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Đi xe máy chở 3, nam sinh ở Quảng Ngãi tử nạn thương tâm

Nam sinh đi xe máy chở 3 người bị lạc tay lái tông vào trụ rào khiến 1 em tử vong, 2 em còn lại bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 phút sáng 8/10, tại Km21 + 800m thuộc tuyến ĐT621, đoạn qua thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, em Trần Văn T. (17 tuổi) ở thôn An Hải, xã Đông Sơn điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 76AB-093... chạy hướng nam - bắc.

Trên xe chở theo 2 học sinh khác là Phạm Nhật M., (17 tuổi) và Võ Duy T. (17 tuổi), cùng ở thôn An Hải.

Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng lao xe vào quán nhậu ở Gia Lai âm tính với ma túy

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, đối tượng lái xe lao vào quán nhậu tông chết người âm tính với ma túy.

Sau khi rời khỏi hiện trường, 5h30 sáng 8/10, Đặng Văn Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú. Kết quả xét nghiệm, Đặng Văn Sang âm tính với chất ma túy.

Trước đó, lúc 22h00 ngày 07/10/2025, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của người dân vụ lao xe vào quán nhậu khiến một phụ nữ tử vong.

Xem chi tiết

