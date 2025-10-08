Đối tượng lao xe vào quán nhậu ở Gia Lai âm tính với ma túy

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, đối tượng lái xe lao vào quán nhậu tông chết người âm tính với ma túy.

Sau khi rời khỏi hiện trường, 5h30 sáng 8/10, Đặng Văn Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú. Kết quả xét nghiệm, Đặng Văn Sang âm tính với chất ma túy.

Trước đó, lúc 22h00 ngày 07/10/2025, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của người dân vụ lao xe vào quán nhậu khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ lao xe vào quán nhậu tông người tử vong. Ảnh cắt từ Clip

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 0h30 sáng 08/10, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo PC01 chủ trì, phối hợp với PC09, Công an xã Bình Dương cùng các thành phần chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Đồng thời thông báo cho PC02 triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Ảnh CTV

Đối tượng Sang đã đầu thú tại cơ quan CA. Ảnh ANGL

Từ lời khai của nhân chứng cùng với kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 21h40 tối 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Đặng Văn Sang ( SN 1998) với Nguyễn Quang Sơn ( SN 1999, cùng trú cùng thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.

Trong lúc cãi vã, Sang cầm dao trong quán ốc rượt đuổi Sơn, nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, khi thấy Sơn đi ra đứng trước quán Xóm Nhậu bên cạnh tiếp tục khiêu khích, Sang lái ô tô lao thẳng vào quán với mục đích tông Sơn.

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi; trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, bà Q. đã tử vong lúc 23h15 cùng ngày. Riêng Sơn dù đã tránh kịp thời nhưng đã bị thương.