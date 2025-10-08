Bắt 12 đối tượng đuổi đánh khiến người đi đường lao xe xuống ruộng, tử vong

Do nhóm của Đông truy đuổi với tốc độ nhanh, Thuận hoảng sợ làm mất lái, lao xe máy xuống ruộng khiến Việt bị thương nặng dẫn đến tử vong, Thuận bị thương nhẹ.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ “giết người” xảy ra tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, rạng sáng ngày 3/10, sau khi tổ chức liên hoan sinh nhật của Lường Văn Đăng, (sinh năm 2007, trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La) xong, 12 đối tượng gồm: Lường Việt Đông, sinh năm 2006; Lường Trung Hiếu, sinh năm 2008; Lường Văn Đăng, sinh năm 2007; Tòng Văn Lý, sinh năm 2007; Lò Văn Hùng, sinh năm 2003; Cà Văn Vũ, sinh năm 2008; Lò Văn Khánh, sinh năm 2005; Lường Văn Tâm, sinh năm 2007; Lò Ngọc Sơn, sinh năm 2008; Quàng Văn Mới, sinh năm 2006 (cùng trú tại xã Mường La); Quàng Văn Hảo, sinh năm 2007, Lường Hải Sơn, sinh năm 2008 (cùng trú tại xã Chiềng Lao) rủ nhau xuống trung tâm xã Mường La.

Trong quá trình di chuyển, Lường Việt Đông mang theo một thanh kiếm dài khoảng 1,1m đựng trong vỏ kiếm màu trắng và rủ nhóm đi cùng tìm nhóm thanh niên xã Nặm Păm để “chặn đánh” do Đông có mâu thuẫn trước đó nhưng chưa gặp đối tượng.

Khi 12 người tập trung tại ngã 3 Nà Lốc thì Đông rủ cả nhóm lên bãi đất trống của Nhà máy nước xã Nặm Păm để phục kích nhưng vẫn không gặp đối tượng. Sau đó, các đối tượng cầm hung khí điều khiển phương tiện quay về hướng trung tâm xã Mường La. Trên đường đi, nhóm phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều nên đã quay đầu xe đuổi đánh (sau khi tai nạn xác định là Lường Như Thuận, sinh năm 2009 chở theo Cà Văn Việt, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Chiềng Hoa).

Do nhóm của Đông truy đuổi hơn 5km với tốc độ nhanh, Thuận hoảng sợ làm mất lái lao xe mô tô xuống ruộng khiến Việt bị văng ra va đập vào đá thành bờ ruộng, bị thương nặng, Thuận bị thương nhẹ. Sau đó Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mường La và tử vong.

