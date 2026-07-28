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Số hóa - Xe

BMW tiếp tục triệu hồi 318.000 xe do lỗi bộ khởi động

Hàng loạt ôtô BMW đang tiếp tục bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi bộ khởi động. Hơn 318.000 xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bộ khởi động miễn phí.

Thảo Nguyễn
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Theo thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), BMW đang phải triệu hồi 9 mẫu xe do lỗi bộ khởi động quen thuộc với hãng này trong vòng 1 năm vừa qua.

BMW cho biết các xe trong diện ảnh hưởng có thể gặp tình trạng hao mòn sớm một số chi tiết của bộ khởi động, điều này khiến xe không nổ máy được hoặc tình trạng quá nhiệt xảy ra có thể gây cháy xe trong một số trường hợp.

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BMW tiếp tục triệu hồi 318.000 xe do lỗi bộ khởi động.

Tổng cộng, hãng xe Đức sẽ phải tiến hành triệu hồi 318.495 ôtô tại thị trường Mỹ (thuộc đời 2021 - 2025), với thời gian sản xuất từ ngày 14/12/2020 đến ngày 29/4/2025, gồm nhiều mẫu xe cụ thể như: X3, 3 Series, X4, 5 Series, 2 Series, 2 Series Coupe, 4 Series Gran Coupe, 4 Series Convertible, 4 Series Coupe, Z4 và cả Toyota Supra (do chung nền tảng cùng BMW Z4).

Các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bộ khởi động miễn phí để khắc phục lỗi hoàn toàn. BMW cho biết hãng chưa nhận được bất kỳ báo cáo tai nạn hoặc thương tích liên quan đến lỗi triệu hồi trên.

Trước đó, vào tháng 2/2026 và tháng 10/2025, NHTSA đã thông báo 2 đợt triệu hồi của BMW tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự, ảnh hưởng đến gần 300.000 chiếc. Sau đó, đợt triệu hồi này cũng diễn ra trên toàn cầu với hơn 570.000 chiếc theo thông báo từ Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC).

Tại Việt Nam, Thaco Auto hiện đang lắp ráp và phân phối nhiều dòng xe X3, X4, Z4, 3 Series và 4 Series..., hiện chưa có thông tinh chính thức nào về việc liệu các mẫu xe tại Việt Nam có liên quan đến các đợt triệu hồi trên hay không.

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