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Số hóa - Xe

Honor chính thức lên kệ điện thoại Robot "nhảy múa"

Sản phẩm mới nhất của Honor là hệ thống camera gimbal tự động bật lên, lắc lư theo nhạc như và có "cá tính" như một robot AI chính thức lên kệ.

Tuệ Minh

Điện thoại Honor Robot Phone đã xuất hiện chính thức cho phép đặt trước, dù trước mắt chỉ tại Trung Quốc. Từ “robot” trong tên gọi chủ yếu đề cập đến cụm camera gimbal tự động bật lên, một tính năng được đánh giá là hữu ích cho các nhiếp ảnh gia và nhà quay phim.

Điểm nhất của Honor Robot Phone là gimbal camera tích hợp AI 200MP.

Gimbal này được chế tạo từ titan và có khả năng di chuyển theo nhiều hướng, bao gồm cả xoay tròn 360 độ. Điều này rõ ràng giúp người dùng dễ dàng ghi lại những góc chụp khó mà các smartphone thông thường khó thực hiện được.

Thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ chuyển động điện ảnh như khóa nghiêng, góc nhìn FPV và chế độ quay xoay, cùng nhiều chế độ khác.

Camera còn tích hợp thuật toán AI để theo dõi chủ thể, cho phép máy tự động lia và nghiêng để bám sát đối tượng. Ngoài ra, người dùng có thể điều khiển camera bằng cử chỉ tay mà không cần chạm, giúp triển khai cánh tay camera và chụp ảnh dễ dàng.

Cụm gimbal được ẩn phía sau, sẽ tự bật lên khi khởi động hoặc người dùng gạt tấm chắn.

Thông số kỹ thuật của hệ thống camera cũng rất ấn tượng. Ở mặt sau là cụm camera kép 200MP, gồm một ống kính chính 200MP và một ống kính tele 200MP. Honor còn hợp tác với Arri, một hãng sản xuất camera điện ảnh chuyên nghiệp, nhằm mang đến nhiều công cụ hỗ trợ cho các nhà quay phim trẻ như giảm nhiễu bằng AI và dải tương phản động rộng hơn. Người dùng cũng có thể xem trước video theo thời gian thực và xuất file RAW.

Máy chạy hệ điều hành MagicOS và giới thiệu chế độ YOYO Robot Mode, kết hợp “nhận thức đa phương thức, hiểu ngữ cảnh, nhận diện cử chỉ và chuyển động vật lý”. Nói cách khác, gimbal camera đã được nhân hóa phần nào. Trong buổi trình diễn thử nghiệm hồi tháng 3, hãng đã cho thấy camera robot nhỏ xinh này nhảy múa theo nhạc, lắc hay gật đầu đồng ý và xoay chuyển theo lệnh.

Robot Gimbal có khả năng thể hiện biểu cảm và lắc lư theo nhạc và có thể được tùy biến tính năng thông minh khác.

Honor cam kết sẽ mở nền tảng cho các nhà phát triển bên thứ ba, cho phép họ tận dụng các khả năng đa phương thức của điện thoại. Công ty cho biết các bên thứ ba có thể “tạo ra những trải nghiệm mới dựa trên gimbal, khả năng nhận thức và tương tác vật lý của thiết bị”.

Tất nhiên, đây vẫn là một chiếc smartphone chứ không chỉ là một camera robot dễ thương biết lắc lư. Cấu hình máy khá mạnh mẽ với chip Snapdragon Elite Gen 5, hệ thống tản nhiệt tùy chỉnh và viên pin dung lượng lớn 7.060mAh. Màn hình OLED 6,3 inch hỗ trợ tần số quét thích ứng, độ sáng tối đa lên tới 6.800 nit.

Hiện tại, Honor Robot Phone đã cho đặt trước với hai phiên bản cấu hình: một bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB và bản RAM 16GB, bộ nhớ 1TB. Dự kiến giao hàng và mở bán chính thức từ ngày 18/8.

Như đã đề cập, Honor Robot Phone hiện chỉ bán tại Trung Quốc. Quy đổi sang USD, bản 12GB có giá khoảng 1.480 USD, còn bản 16GB là 2.075 USD. Rõ ràng, gimbal robot không hề rẻ.

Chiếc smartphone độc đáo sở hữu camera gimbal AI.
Engadget/Honor
#Điện thoại Honor Robot Phone ra mắt tại Trung Quốc #Camera gimbal tự động bật lên theo nhạc #Công nghệ AI trong camera và nhận diện cử chỉ #Thiết kế camera kép 200MP và hợp tác Arri #Tính năng và cấu hình mạnh mẽ của điện thoại

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