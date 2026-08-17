Microsoft sắp ra mắt một 'siêu ứng dụng' AI tất cả trong một

Microsoft vừa đưa ra giải pháp cho tình trạng người dùng phải đối mặt với quá nhiều công cụ Copilot khác nhau.

Là một người dùng Windows, hẳn ai có thể nhớ hết Microsoft có bao nhiêu ứng dụng "thông minh" có tiền tố Copilot không? Điều đó chính là kết quả của một quá trình "AI hóa" một cách bất chấp của Microsoft.

Người dùng thì rối tinh, cài đặt đủ các loại ứng dụng và khi dùng thì phải căng mắt lên tìm vì chúng đều có cái logo ná ná bực mắt.

Có vẻ như gã khổng lồ xứ Redmond đã kịp nhận ra điều đó. Nhằm đơn giản hóa trải nghiệm, tập đoàn công nghệ này đang kế hoạch đưa tất cả vào một ứng dụng duy nhất.

Trong buổi báo cáo kết quả tài chính mới đây, Tổng giám đốc điều hành Satya Nadella đã xác nhận Microsoft đang xây dựng một "siêu ứng dụng" Copilot.

Satya Nadella: Microsoft sẽ xây dựng một 'siêu ứng dụng' AI.

Nền tảng mới này sẽ tích hợp công cụ trò chuyện, hỗ trợ lập trình, công cụ nghiên cứu Cowork và các tác vụ tự động mới mang tên Autopilot.

Dự án vốn được phát triển nội bộ với mục tiêu "Mang đến một Copilot duy nhất", dự kiến ra mắt ngay trong năm nay cho cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Kế hoạch của Microsoft nằm trong làn sóng chung của toàn ngành công nghệ, nơi các ông lớn đều tham gia vào cuộc đua xây dựng siêu ứng dụng. Ý tưởng cốt lõi là kết hợp chatbot, trợ lý lập trình và các tác vụ tự động vào chung một sản phẩm.

OpenAI đã bắt đầu triển khai ChatGPT Work cho nhân viên nội bộ, trong khi Anthropic cũng đưa công cụ Cowork vào trợ lý Claude. Mục tiêu cuối cùng của các công ty là trở thành ứng dụng đầu tiên người dùng bật lên mỗi khi bắt đầu làm việc, qua đó thu hút tối đa thời gian sử dụng trong ngày.

Microsoft sở hữu lợi thế lớn về quy mô để thực hiện tham vọng này. Số lượng tài khoản Copilot trả phí của hãng đã vượt mốc 30 triệu, đạt mức độ tương tác hàng tuần tương đương với các dịch vụ cốt lõi như Outlook hay Teams.

Chưa hẳn việc nhồi nhét mọi ứng dụng lại thành một lại là điều tốt.

Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại không ít thách thức. Con số 30 triệu tài khoản trả phí mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số khoảng 450 triệu khách hàng doanh nghiệp của Microsoft.

Bên cạnh đó, việc liên tục áp dụng các khoản phí dựa trên lưu lượng sử dụng khiến tỷ lệ người dùng sẵn sàng móc túi chi trả cho Copilot vẫn còn khá khiêm tốn.

Rủi ro về mặt thiết kế cũng là vấn đề đáng bận tâm. Thời gian qua, việc chèn Copilot vào mọi ngóc ngách của bộ ứng dụng Office đã gây ra phản ứng trái chiều từ người dùng, buộc hãng phải cho phép ẩn nút công cụ này.

Việc tiếp tục nhồi nhét cả tiện ích cá nhân lẫn doanh nghiệp vào một giao diện chung có thể làm gia tăng sự phiền thoái thay vì giải quyết nó.

Ngoài ra, việc gộp chung tất cả tính năng làm gia tăng mối lo ngại về an toàn bảo mật. Copilot từng chịu các cuộc tấn công dạng "prompt-injection" có thể khiến trợ lý AI quay sang chống lại chính người dùng.

Do đó, việc hợp nhất trò chuyện, mã nguồn và các tác vụ tự do sẽ tạo điều kiện cho các lỗ hổng bảo mật gây ra thiệt hại rộng hơn.

Bất chấp những rào cản đó, định hướng của Microsoft đã được định hình rõ ràng. Sự tăng trưởng của mảng đám mây và Copilot đã thúc đẩy giá cổ phiếu của hãng tăng mạnh.

Siêu ứng dụng mới được xem là quân bài AI chiến lược hàng đầu của tập đoàn. Họ đang tìm mọi cách, có thể được nhận định là điên cuồng nhằm vượt qua Google trong cuộc đua AI.

Khái niệm cốt lõi mà Microsoft hướng tới là sự đơn giản, nhưng liệu một Copilot gộp lại có thực sự dễ sử dụng hơn 5 công cụ riêng lẻ hay không vẫn còn là câu hỏi cần thời gian trả lời.