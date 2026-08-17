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Số hóa - Xe

YouTube siết điều kiện kiếm tiền, Shorts sẽ khó hơn từ 2027

YouTube chuẩn bị thay đổi hàng loạt quy định kiếm tiền từ năm 2027, trong đó đáng chú ý là yêu cầu mới với Shorts và các kênh mới.

Thiên Trang (th)

YouTube đang chuẩn bị một đợt thay đổi đáng chú ý đối với Chương trình Đối tác YouTube (YPP), dự kiến áp dụng từ ngày 1/2/2027 trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo thông tin được công bố, nền tảng sẽ điều chỉnh cách phân bổ doanh thu từ thuê bao, siết tiêu chuẩn đối với nội dung Shorts và nâng ngưỡng để các nhà sáng tạo mới có thể tham gia chia sẻ doanh thu quảng cáo. Đây được xem là một trong những thay đổi đáng kể nhất của YouTube đối với hệ thống kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo kể từ năm 2018. Với những người đang xây dựng kênh YouTube, đặc biệt là nhóm tập trung vào video ngắn, các yêu cầu mới có thể khiến cuộc đua thu hút người xem trở nên khốc liệt hơn. Thay vì chỉ tạo ra số lượng lớn video để tìm kiếm lượt xem, nhà sáng tạo sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nội dung, mức độ tương tác và khả năng duy trì lượng khán giả ổn định.

Một trong những điểm đáng chú ý là YouTube Premium Lite được mở rộng tới toàn bộ thị trường đang cung cấp YouTube Premium, trong đó có Việt Nam. Gói dịch vụ này hướng tới những người muốn giảm quảng cáo khi xem phần lớn nội dung, đồng thời cung cấp thêm một số tính năng như phát video trong nền hoặc xem ngoại tuyến tùy nội dung và thị trường. Đối với nhà sáng tạo, sự thay đổi nằm ở cách YouTube phân bổ nguồn doanh thu từ nhóm thuê bao này. Theo cơ chế mới được công bố, nền tảng sẽ dành một phần doanh thu ròng từ YouTube Premium và Premium Lite vào các quỹ phân bổ cho nhà sáng tạo, sau đó tính toán dựa trên thời lượng cũng như lượt xem của người đăng ký. Phần doanh thu này được phân bổ theo tỷ lệ 55% cho video dài và 45% cho Shorts. Điều đó có thể tạo thêm nguồn thu cho những kênh sở hữu lượng người xem trung thành, bởi doanh thu từ thuê bao sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào số lần quảng cáo được hiển thị.

YouTube chuẩn bị thay đổi cách nhà sáng tạo tiếp cận doanh thu từ Shorts và các gói thuê bao.

Đáng chú ý hơn cả là điều kiện kiếm tiền trên YouTube Shorts sẽ trở nên khắt khe hơn. Từ tháng 2/2027, những kênh muốn tiếp tục nhận doanh thu quảng cáo và thuê bao từ Shorts được yêu cầu đạt tối thiểu 10 triệu lượt xem hợp lệ trong 90 ngày gần nhất. Đây là một cột mốc không dễ đạt được, đặc biệt với những kênh mới hoặc có lượng người xem chưa ổn định. Nếu chưa đạt ngưỡng, nhà sáng tạo không đồng nghĩa mất hoàn toàn tư cách thành viên YPP. Kênh vẫn có thể duy trì chương trình và tiếp tục kiếm tiền từ video dài nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng. Khi vượt qua mốc lượt xem Shorts theo quy định, khả năng chia sẻ doanh thu từ video ngắn sẽ được kích hoạt trở lại. Chính sách này cho thấy YouTube muốn tập trung nguồn lực vào những nội dung có sức hút thực sự thay vì khuyến khích việc sản xuất hàng loạt video ngắn nhằm chạy theo lượt xem.

Không chỉ các kênh đang hoạt động, nhà sáng tạo mới tham gia YouTube cũng sẽ phải đáp ứng yêu cầu cao hơn nếu muốn nhận chia sẻ doanh thu quảng cáo và Premium. Theo quy định mới được nêu, từ năm 2027, một kênh mới cần đạt ít nhất 8.000 giờ xem hợp lệ trong 365 ngày gần nhất hoặc 20 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong 90 ngày để đủ điều kiện tham gia cơ chế chia sẻ doanh thu này. Trong khi đó, những tính năng như hỗ trợ trực tiếp từ người hâm mộ hoặc YouTube Shopping vẫn áp dụng ngưỡng riêng và không bị thay đổi theo cùng cơ chế. YouTube cũng nhấn mạnh các yêu cầu mới chủ yếu hướng đến những kênh đăng ký sau khi chính sách có hiệu lực, qua đó hạn chế tác động trực tiếp tới các nhà sáng tạo đã tham gia chương trình từ trước. Đây là điểm quan trọng mà người làm nội dung cần lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa điều kiện gia nhập YPP và điều kiện được chia sẻ doanh thu từ từng loại nội dung.

Các kênh mới sẽ phải đầu tư mạnh hơn vào chất lượng và lượng người xem nếu muốn kiếm tiền từ YouTube.

Về dài hạn, thay đổi này cho thấy YouTube đang muốn giảm sự phụ thuộc của nhà sáng tạo vào quảng cáo truyền thống. Nền tảng cho biết Shorts hiện tạo ra hơn 200 tỷ lượt xem mỗi ngày, trong khi lượng nội dung được xem trên TV cũng đạt khoảng 1 tỷ giờ mỗi ngày. Quy mô khổng lồ đó tạo ra cơ hội doanh thu lớn, nhưng đồng thời cũng khiến YouTube phải kiểm soát chất lượng nội dung và cách phân phối tiền chặt chẽ hơn. Bên cạnh doanh thu quảng cáo, nền tảng dự kiến tiếp tục mở rộng những phương thức kiếm tiền khác như YouTube Shopping, tiền thưởng và các chương trình hợp tác thương hiệu. Với nhà sáng tạo Việt Nam, điều này đồng nghĩa việc xây dựng kênh trong thời gian tới có thể không còn đơn giản là đạt thật nhiều lượt xem. Nội dung YouTube, đặc biệt là Shorts, sẽ cần tạo được cộng đồng người xem ổn định, duy trì tương tác và có khả năng chuyển hóa thành nhiều nguồn doanh thu khác nhau. Vì vậy, những người đang có ý định kiếm tiền trên YouTube nên theo dõi kỹ chính sách YPP mới, đồng thời chuẩn bị chiến lược nội dung dài hạn thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài video viral.

#YouTube #kiếm tiền #Shorts #YPP #đổi mới #nội dung sáng tạo

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