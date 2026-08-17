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[GALLERY] Toyota Camry 2027 nâng cấp nội thất với màn hình tới 15,6 inch

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Camry 2027 nâng cấp nội thất với màn hình tới 15,6 inch

Toyota Camry 2027 dành cho thị trường Trung Quốc gần như giữ nguyên thiết kế bên ngoài nhưng được nâng cấp đáng kể trong cabin, nổi bật với màn hình 15,6 inch.

Nguyễn Chung
Toyota tiếp tục làm mới Camry tại thị trường Trung Quốc theo hướng tập trung vào công nghệ và tiện nghi thay vì thay đổi mạnh thiết kế ngoại thất. Ở phiên bản 2027, diện mạo của mẫu sedan này về cơ bản vẫn quen thuộc, trong khi phần lớn nâng cấp đáng chú ý xuất hiện bên trong khoang lái.
Toyota tiếp tục làm mới Camry tại thị trường Trung Quốc theo hướng tập trung vào công nghệ và tiện nghi thay vì thay đổi mạnh thiết kế ngoại thất. Ở phiên bản 2027, diện mạo của mẫu sedan này về cơ bản vẫn quen thuộc, trong khi phần lớn nâng cấp đáng chú ý xuất hiện bên trong khoang lái.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Toyota Camry 2027 nâng cấp là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, kích thước tương đương nhiều mẫu laptop hiện nay. Trang bị này xuất hiện tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản và sử dụng bộ xử lý Qualcomm 8155, qua đó nâng cấp đáng kể trải nghiệm thông tin giải trí.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Toyota Camry 2027 nâng cấp là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, kích thước tương đương nhiều mẫu laptop hiện nay. Trang bị này xuất hiện tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản và sử dụng bộ xử lý Qualcomm 8155, qua đó nâng cấp đáng kể trải nghiệm thông tin giải trí.
Bên cạnh yếu tố công nghệ, Toyota cũng chú trọng hơn đến cảm giác cao cấp của cabin. Camry 2027 được bổ sung nhiều bề mặt vật liệu mềm, hệ thống đèn viền nội thất, các chi tiết trang trí hiệu ứng pha lê quanh khu vực cần số và trần bọc vật liệu giả da lộn.
Bên cạnh yếu tố công nghệ, Toyota cũng chú trọng hơn đến cảm giác cao cấp của cabin. Camry 2027 được bổ sung nhiều bề mặt vật liệu mềm, hệ thống đèn viền nội thất, các chi tiết trang trí hiệu ứng pha lê quanh khu vực cần số và trần bọc vật liệu giả da lộn.
Trên các phiên bản cao cấp, ghế trước được tích hợp đầy đủ chức năng sưởi, làm mát và massage. Xe còn có hệ thống âm thanh JBL 14 loa và cửa sổ trời toàn cảnh. Đáng chú ý, hàng ghế sau cũng được đầu tư nhiều tiện nghi hơn so với thế hệ hiện tại đang bán ra.
Trên các phiên bản cao cấp, ghế trước được tích hợp đầy đủ chức năng sưởi, làm mát và massage. Xe còn có hệ thống âm thanh JBL 14 loa và cửa sổ trời toàn cảnh. Đáng chú ý, hàng ghế sau cũng được đầu tư nhiều tiện nghi hơn so với thế hệ hiện tại đang bán ra.
Hàng ghế sau còn sở hữu chức năng sưởi, làm mát, tựa lưng chỉnh điện và cổng sạc dành cho máy tính bảng. Những trang bị này cho thấy Camry tại Trung Quốc đang được đẩy mạnh theo hướng phục vụ cả người lái lẫn nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng hàng ghế sau.
Hàng ghế sau còn sở hữu chức năng sưởi, làm mát, tựa lưng chỉnh điện và cổng sạc dành cho máy tính bảng. Những trang bị này cho thấy Camry tại Trung Quốc đang được đẩy mạnh theo hướng phục vụ cả người lái lẫn nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng hàng ghế sau.
Việc trang bị màn hình cỡ lớn cũng phản ánh xu hướng số hóa đang diễn ra mạnh trên thị trường ôtô Trung Quốc. Các nhà sản xuất ngày càng sử dụng màn hình lớn, bộ xử lý mạnh và giao diện kỹ thuật số như một cách nâng cao trải nghiệm người dùng.
Việc trang bị màn hình cỡ lớn cũng phản ánh xu hướng số hóa đang diễn ra mạnh trên thị trường ôtô Trung Quốc. Các nhà sản xuất ngày càng sử dụng màn hình lớn, bộ xử lý mạnh và giao diện kỹ thuật số như một cách nâng cao trải nghiệm người dùng.
Tuy vậy, theo phản anh của nhiều người dùng cũng như các chuyên gia - xu hướng giảm nút bấm vật lý cũng đang tạo ra những tranh luận liên quan đến tính thuận tiện và an toàn khi thao tác trong lúc lái xe.
Tuy vậy, theo phản anh của nhiều người dùng cũng như các chuyên gia - xu hướng giảm nút bấm vật lý cũng đang tạo ra những tranh luận liên quan đến tính thuận tiện và an toàn khi thao tác trong lúc lái xe.
Toyota Camry 2027 tại Trung Quốc không thay đổi nhiều về diện mạo nhưng có bước nâng cấp rõ rệt về trải nghiệm nội thất. Đây có thể là cách Toyota gia tăng sức cạnh tranh cho mẫu sedan truyền thống trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ và tiện nghi trên xe.
Toyota Camry 2027 tại Trung Quốc không thay đổi nhiều về diện mạo nhưng có bước nâng cấp rõ rệt về trải nghiệm nội thất. Đây có thể là cách Toyota gia tăng sức cạnh tranh cho mẫu sedan truyền thống trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ và tiện nghi trên xe.
Video: Xem chi tiêt oyota Camry 2026 thế hệ mới tại Trung Quốc.
Nguyễn Chung
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