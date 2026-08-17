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[GALLERY] Lincoln Nautilus 2027 ra mắt - "đấu" Mercedes-Benz GLC và BMW X3

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lincoln Nautilus 2027 ra mắt - "đấu" Mercedes-Benz GLC và BMW X3

Dù là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Lincoln tại Mỹ, nhưng chiếc SUV hạng D Lincoln Nautilus chỉ được làm mới rất ít nếu xét dưới góc độ một đợt facelift.

Thảo Mai
Lincoln vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng D cao cấp Nautilus, trước khi mở bán chính thức vào năm tới. Mẫu crossover này sở hữu phần đầu xe được thiết kế mới cùng nội thất được cập nhật.
Lincoln vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng D cao cấp Nautilus, trước khi mở bán chính thức vào năm tới. Mẫu crossover này sở hữu phần đầu xe được thiết kế mới cùng nội thất được cập nhật.
Bắt đầu từ phía trước, mẫu crossover này sử dụng lưới tản nhiệt rộng hơn với viền đen dày, nhưng viền chỉ giới hạn ở những xe được trang bị gói ngoại thất màu đen Jet Appearance Package. Phía dưới nữa là cản trước mới với hai thiết kế khác nhau. Một thiết kế có hốc hút gió nằm ngang trang nhã, trong khi thiết kế còn lại trông khá rối mắt.
Bắt đầu từ phía trước, mẫu crossover này sử dụng lưới tản nhiệt rộng hơn với viền đen dày, nhưng viền chỉ giới hạn ở những xe được trang bị gói ngoại thất màu đen Jet Appearance Package. Phía dưới nữa là cản trước mới với hai thiết kế khác nhau. Một thiết kế có hốc hút gió nằm ngang trang nhã, trong khi thiết kế còn lại trông khá rối mắt.
Các nhà thiết kế đã trang bị cho incoln Nautilus 2027 nắp ca-pô mới và đèn pha mỏng hơn. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp mâm xe với kích thước từ 19 đến 22 inch. Ở phía sau, cản sau mới loại bỏ các đầu ống xả giả thường thấy trên mẫu crossover hiện tại. Thay vào đó là các đường kẻ màu đen gợi nhớ đến cửa hút gió phía trước.
Các nhà thiết kế đã trang bị cho incoln Nautilus 2027 nắp ca-pô mới và đèn pha mỏng hơn. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp mâm xe với kích thước từ 19 đến 22 inch. Ở phía sau, cản sau mới loại bỏ các đầu ống xả giả thường thấy trên mẫu crossover hiện tại. Thay vào đó là các đường kẻ màu đen gợi nhớ đến cửa hút gió phía trước.
Đèn hậu mới với các yếu tố ngang nổi bật. Lincoln cũng bổ sung 2 màu sơn mới là xanh Nocturnal Blue và tím mận Frosted Fig. Những thay đổi bên trong nội thất tương đối nhỏ, nhưng công ty đã đề cập đến tông bọc nội thất Afterglow mới cho các phiên bản Premiere và Reserve.
Đèn hậu mới với các yếu tố ngang nổi bật. Lincoln cũng bổ sung 2 màu sơn mới là xanh Nocturnal Blue và tím mận Frosted Fig. Những thay đổi bên trong nội thất tương đối nhỏ, nhưng công ty đã đề cập đến tông bọc nội thất Afterglow mới cho các phiên bản Premiere và Reserve.
Tương tự, incoln Nautilus 2027 phiên bản Black Label có thêm hai lựa chọn màu sắc mới là Eminent Hour và Elysian Light. Lựa chọn Eminent Hour có ghế Tranquil Dusk Menorca và gỗ Eminent Copper Ash thớ nổi, trong khi lựa chọn Elysian Light kết hợp da Soft Cloud với gỗ Pearlescent Ash.
Tương tự, incoln Nautilus 2027 phiên bản Black Label có thêm hai lựa chọn màu sắc mới là Eminent Hour và Elysian Light. Lựa chọn Eminent Hour có ghế Tranquil Dusk Menorca và gỗ Eminent Copper Ash thớ nổi, trong khi lựa chọn Elysian Light kết hợp da Soft Cloud với gỗ Pearlescent Ash.
Phần lớn nội thất còn lại được giữ nguyên, nhưng gói trang bị Renew Package đã được mở rộng. Gói này kết hợp trải nghiệm Lincoln Rejuvenate với ghế trước chỉnh 24 hướng Perfect Position và chức năng massage.
Phần lớn nội thất còn lại được giữ nguyên, nhưng gói trang bị Renew Package đã được mở rộng. Gói này kết hợp trải nghiệm Lincoln Rejuvenate với ghế trước chỉnh 24 hướng Perfect Position và chức năng massage.
Các tính năng nổi bật khác bao gồm màn hình toàn cảnh 48 inch tích hợp Google Maps. Khách hàng cũng sẽ nhận được gói đăng ký kết nối 4 năm và 4 năm sử dụng BlueCruise 1.5 - dịch vụ lái xe tự động của Lincoln.
Các tính năng nổi bật khác bao gồm màn hình toàn cảnh 48 inch tích hợp Google Maps. Khách hàng cũng sẽ nhận được gói đăng ký kết nối 4 năm và 4 năm sử dụng BlueCruise 1.5 - dịch vụ lái xe tự động của Lincoln.
Sức mạnh của Lincoln Nautilus 2027 đến từ động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 250 mã lực (186kW / 253PS) và mô-men xoắn 379Nm.
Sức mạnh của Lincoln Nautilus 2027 đến từ động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 250 mã lực (186kW / 253PS) và mô-men xoắn 379Nm.
Khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản hybrid với công suất 285 mã lực (213kW / 289PS). Mẫu Lincoln Nautilus 2027 hiện đã có thể đặt hàng và dự kiến ​​sẽ có mặt tại các showroom vào đầu năm sau.
Khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản hybrid với công suất 285 mã lực (213kW / 289PS). Mẫu Lincoln Nautilus 2027 hiện đã có thể đặt hàng và dự kiến ​​sẽ có mặt tại các showroom vào đầu năm sau.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Lincoln Nautilus 2027 mới.
Thảo Mai
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