[GALLERY] Lincoln Nautilus 2027 ra mắt - "đấu" Mercedes-Benz GLC và BMW X3

Dù là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Lincoln tại Mỹ, nhưng chiếc SUV hạng D Lincoln Nautilus chỉ được làm mới rất ít nếu xét dưới góc độ một đợt facelift.