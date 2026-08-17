Sợ con đi lạc, cha mẹ tìm đến giải pháp công nghệ

Khi trẻ bắt đầu tự đi học, tham gia lớp ngoại khóa hay vui chơi cùng bạn bè, khoảng cách giữa cha mẹ và con cũng dần rộng hơn. Không thể lúc nào cũng đi cùng con, nhiều phụ huynh vẫn muốn biết con đang ở đâu và có thể liên lạc ngay khi cần. Đây là lý do các thiết bị công nghệ dành riêng cho trẻ em ngày càng được chú ý, trong đó BiboWatch của VNPT hướng đến bài toán kết nối và hỗ trợ bảo vệ trẻ mà không biến thiết bị thành một chiếc smartphone thu nhỏ.

BiboWatch kết hợp đồng hồ thông minh và SIM dữ liệu, giúp phụ huynh duy trì kết nối với trẻ khi con ra ngoài. (Ảnh: VNPT)

BiboWatch kết hợp đồng hồ thông minh đeo tay với SIM điện thoại tích hợp dữ liệu di động, cho phép trẻ duy trì liên lạc với gia đình ngay cả khi không mang theo điện thoại. Thông qua ứng dụng trên smartphone của phụ huynh, cha mẹ có thể theo dõi vị trí, xem hành trình di chuyển và nhận thông báo khi có những thay đổi bất thường. Cách tiếp cận này tập trung vào những nhu cầu thiết yếu như liên lạc và an toàn, thay vì đưa vào tay trẻ một thiết bị có quá nhiều ứng dụng giải trí. Với những gia đình chưa muốn cho con sử dụng smartphone từ sớm, đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Một trong những tính năng đáng chú ý của đồng hồ thông minh trẻ em BiboWatch là khả năng định vị đa tầng. Thiết bị kết hợp GPS, Wi-Fi và LBS (Location Based Service) để xác định vị trí của trẻ trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm cả những khu vực GPS hoạt động không thuận lợi. Bên cạnh vị trí hiện tại, phụ huynh còn có thể xem lịch sử di chuyển trong ngày để nắm được hành trình của con. Thay vì phải liên tục gọi điện hỏi trẻ đang ở đâu, cha mẹ có thể chủ động kiểm tra thông tin trực tiếp trên ứng dụng. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích trong những thời điểm trẻ bắt đầu hình thành thói quen tự đi học hoặc tự tham gia các hoạt động bên ngoài gia đình.

Tính năng định vị và vùng an toàn giúp cha mẹ chủ động theo dõi hành trình của trẻ trên ứng dụng. (Ảnh: VNPT)

Không dừng ở việc xác định vị trí, BiboWatch còn hỗ trợ thiết lập Geo-fence, hay vùng an toàn. Cha mẹ có thể tạo những khu vực quen thuộc như nhà, trường học, nhà ông bà hoặc trung tâm ngoại khóa trên ứng dụng. Khi trẻ ra khỏi hoặc đi vào khu vực đã thiết lập, hệ thống sẽ gửi thông báo đến điện thoại của phụ huynh. Nhờ đó, cha mẹ có thể biết con đã đến trường, tan học hay có dấu hiệu di chuyển khỏi tuyến đường quen thuộc mà không cần liên tục gọi điện kiểm tra. Trong trường hợp cần liên lạc, thiết bị hỗ trợ gọi thoại hai chiều, gọi video, tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại và hình ảnh. Danh bạ cũng do phụ huynh quản lý, đồng thời có thể chặn các cuộc gọi từ số lạ, giúp hạn chế những liên hệ không mong muốn.

Điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở việc công nghệ không thay thế sự đồng hành của cha mẹ mà đóng vai trò như một lớp kết nối bổ sung. Trẻ vẫn có thể ra ngoài, vui chơi và dần hình thành tính tự lập, trong khi phụ huynh có thêm công cụ để theo dõi hành trình và phản ứng khi xuất hiện tình huống bất thường. So với việc trang bị smartphone, một thiết bị tập trung vào liên lạc và an toàn cũng giúp giảm nguy cơ trẻ bị cuốn vào game, mạng xã hội hoặc những nội dung không phù hợp. Theo thông tin được cung cấp, BiboWatch hiện có mức giá từ 1,19 triệu đồng/thiết bị, hướng đến các gia đình muốn duy trì kết nối với con trong giai đoạn trẻ bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài.