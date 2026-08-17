Hyundai Thành Công đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2026 với hơn 10.000 xe đưa sang thị trường quốc tế, trong đó Hyundai Creta lần đầu được xuất khẩu sang Mexico.

Video: Lễ xuất khẩu lô ôtô Hyundai Việt Nam sang Mexico và Australia.

Mới đây, tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình đã diễn ra lễ xuất khẩu lô ôtô Hyundai sang Mexico và Australia. Đây là hai điểm đến mới được doanh nghiệp Việt bổ sung trong năm 2026, bên cạnh thị trường Đài Loan.

Hyundai Creta lần đầu được xuất khẩu từ Việt Nam sang Mexico

Việc mở thêm các tuyến xuất khẩu giúp xe Hyundai lắp ráp tại Việt Nam hiện diện tại châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Trong đó, Mexico lần đầu tiếp nhận mẫu Creta sản xuất tại Việt Nam, kế hoạch là đưa 7.663 xe tới thị trường này trong năm 2026.

Hơn 10.000 xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam sẽ xuất ngoại trong năm 2026.

Để đủ điều kiện phân phối tại Mexico và Australia, các sản phẩm phải đáp ứng hệ thống quy chuẩn nghiêm ngặt liên quan đến chất lượng, kỹ thuật, an toàn và phát thải. Những tiêu chí riêng của từng quốc gia được áp dụng trong toàn bộ dây chuyền, từ khâu sản xuất, đánh giá chất lượng cho đến chuẩn bị xe trước khi xuất cảng.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc Nhà máy Hyundai Thành Công - cho biết kết quả này được xây dựng trên nền tảng đầu tư và chuẩn bị trong nhiều năm. Quá trình đó bao gồm nâng cao năng lực nhà máy, tích lũy kinh nghiệm công nghệ và từng bước tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận khách hàng ở nước ngoài.

Ông Lê Ngọc Đức - Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Công kiêm Tổng giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam

Theo ông Lê Ngọc Đức - Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Công kiêm Tổng giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam, khả năng vượt qua những tiêu chuẩn cao tại các thị trường nói trên cho thấy các cơ sở sản xuất ôtô trong nước đã đạt được những bước tiến về công nghệ và năng lực chế tạo.

Hyundai Thành Công hướng tới xuất khẩu hơn 60.000 xe/năm từ 2030

Hyundai Thành Công đang đặt tham vọng mở rộng hoạt động xuất khẩu với quy mô ngày càng lớn. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường quốc tế 15.280 đơn vị, gồm 10.160 xe hoàn chỉnh và 5.120 bộ linh kiện. So với hai năm trước, sản lượng này cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể của mảng kinh doanh ngoài Việt Nam.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường quốc tế 15.280 đơn vị, gồm 10.160 xe hoàn chỉnh và 5.120 bộ linh kiện.

Trước đó, vào năm 2024, Thái Lan trở thành thị trường nước ngoài đầu tiên tiếp nhận xe du lịch Hyundai sản xuất tại Việt Nam. Trong năm này, Hyundai Thành Công xuất tổng cộng 458 chiếc Palisade dưới dạng xe nguyên chiếc và linh kiện.

Sang năm 2025, bản đồ xuất khẩu tiếp tục được mở rộng với sự góp mặt của Malaysia, Myanmar và Kazakhstan bên cạnh Thái Lan. Sản lượng đạt 761 xe thành phẩm cùng 1.536 bộ linh kiện, tạo tiền đề để doanh nghiệp nâng quy mô lên mức cao hơn trong năm 2026.

Trong giai đoạn 2027-2029, Hyundai Thành Công lên kế hoạch tiếp cận thêm Trung Đông, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nga.

Đà mở rộng dự kiến chưa dừng lại ở các thị trường hiện có. Trong giai đoạn 2027-2029, Hyundai Thành Công lên kế hoạch tiếp cận thêm Trung Đông, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nga. Tổng sản lượng xuất khẩu trong ba năm được kỳ vọng đạt khoảng 187.000 đơn vị.

Từ năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì quy mô trên 60.000 xe/năm. Nếu kế hoạch được triển khai đúng lộ trình, Việt Nam sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn trong mạng lưới sản xuất và cung ứng xe Hyundai cho thị trường quốc tế.

Từ lắp ráp trong nước đến mở rộng xuất khẩu quốc tế

Mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor được thiết lập từ năm 2009, thời điểm doanh nghiệp Việt Nam đảm nhận vai trò phân phối độc quyền các mẫu xe Hyundai trên thị trường trong nước. Hai năm sau, nhà máy Hyundai Thành Công số 1 chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc sản xuất với mẫu Avante đầu tiên xuất xưởng.

Sau nhiều năm tập trung phát triển năng lực sản xuất nội địa, Hyundai Thành Công bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài từ năm 2018.

Trong giai đoạn 2009-2026, hai cơ sở sản xuất của Hyundai Thành Công đã hoàn thiện tổng cộng 568.951 xe. Trong số này, xe du lịch chiếm phần lớn với 472.559 chiếc, còn nhóm xe thương mại đạt 96.392 chiếc.

Sau nhiều năm tập trung phát triển năng lực sản xuất nội địa, Hyundai Thành Công bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài từ năm 2018. Trong giai đoạn kéo dài đến năm 2023, xe và sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất sang một số quốc gia, gồm Hàn Quốc, Peru và Philippines, qua đó từng bước hình thành nền tảng cho chiến lược mở rộng xuất khẩu về sau.