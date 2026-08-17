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Số hóa - Xe

Thiết bị ChatGPT đầu tiên của OpenAI gây tò mò

OpenAI được cho là đang phát triển thiết bị AI không màn hình, thiết kế như bánh donut, có pin và khả năng trò chuyện, dự kiến giá hơn 7,8 triệu đồng.

Thiên Trang (th)

OpenAI đang được cho là chuẩn bị bước vào một cuộc chơi hoàn toàn mới: đưa ChatGPT ra khỏi màn hình điện thoại và máy tính. Theo những thông tin được The Verge và T3 dẫn lại, công ty đang phát triển thiết bị phần cứng AI đầu tiên với thiết kế nhỏ gọn, không màn hình, có thể cầm bằng một tay và hoạt động bằng pin. Sản phẩm được mô tả có kích thước tương tự một chiếc đĩa khúc côn cầu, hình dáng gợi liên tưởng đến bánh donut và có thể được bán với giá hơn 300 USD, tương đương khoảng 7,8 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là sản phẩm đang trong quá trình phát triển nên thiết kế, tính năng và thời điểm bán ra có thể thay đổi.

Thiết bị AI của OpenAI được kỳ vọng trở thành một giao diện mới để người dùng tương tác với ChatGPT thay vì phải nhìn vào màn hình.

Điểm đáng chú ý nhất của thiết bị OpenAI không nằm ở việc nó có thể phát nhạc hay trả lời câu hỏi như những chiếc loa thông minh hiện nay, mà ở tham vọng biến AI thành một phần hiện diện trong không gian sống. Sản phẩm được cho là có camera, micro và nhiều cảm biến để nhận biết môi trường xung quanh, từ đó hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tác vụ như trả lời câu hỏi, phản hồi tin nhắn, điều khiển thiết bị nhà thông minh hoặc phát nội dung giải trí. Thay vì phải mở ứng dụng ChatGPT, người dùng có thể tương tác trực tiếp với thiết bị bằng giọng nói. Đáng chú ý, sản phẩm có sự tham gia thiết kế của Jony Ive, cựu Giám đốc thiết kế nổi tiếng của Apple, càng khiến tham vọng phần cứng của OpenAI nhận được nhiều sự chú ý.

Khác với những chiếc loa thông minh truyền thống thường được đặt cố định trong phòng khách, thiết bị của OpenAI được cho là có pin tích hợp để người dùng có thể mang theo giữa các không gian trong nhà. Một ngày có thể bắt đầu với thiết bị ở phòng ngủ, sau đó được mang vào bếp khi nấu ăn và chuyển sang phòng khách khi nghỉ ngơi. Khi cần, người dùng vẫn có thể cắm điện để sử dụng như một thiết bị cố định. Sản phẩm thậm chí được cho là có các bộ phận cơ học có thể chuyển động kết hợp với hệ thống đèn để thể hiện trạng thái khi đang lắng nghe, xử lý thông tin hoặc phản hồi. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là cách OpenAI biến một thiết bị điện tử vốn vô tri thành một dạng “nhân vật” có sự hiện diện vật lý trong căn nhà.

Quan trọng hơn, giọng nói sẽ trở thành giao diện chủ đạo của sản phẩm. Các nguồn tin cho biết OpenAI có thể sử dụng phiên bản nâng cao của chế độ trò chuyện bằng giọng nói, được gọi là GPT-Live, để giúp thiết bị duy trì những cuộc hội thoại tự nhiên hơn. Thay vì chỉ chờ câu lệnh rồi thực hiện một nhiệm vụ đơn lẻ, AI được định hướng có khả năng hiểu ngữ cảnh, ghi nhớ thông tin và cá nhân hóa phản hồi theo từng người dùng. Một số thông tin thậm chí cho rằng thiết bị có thể khai thác dữ liệu như email để hiểu sâu hơn về lịch trình, nhu cầu hoặc công việc của chủ nhân. Đây cũng chính là điểm khiến sản phẩm trở nên khác biệt, nhưng đồng thời mở ra bài toán lớn về quyền riêng tư khi AI có thể hiện diện liên tục trong không gian gia đình.

Về chiến lược, OpenAI dường như không muốn biến sản phẩm đầu tiên thành một chiếc loa cạnh tranh đơn thuần với Amazon Echo hay Apple HomePod. Thay vào đó, thiết bị có thể là bước mở màn cho một hệ sinh thái phần cứng mới, trong đó ChatGPT đóng vai trò trung tâm. Công ty từng úp mở về tham vọng xây dựng một “họ thiết bị”, trong khi những ý tưởng về thiết bị đeo, robot gia dụng hay sản phẩm có khả năng thay thế một phần vai trò của smartphone cũng từng được nhắc đến. Việc lựa chọn một thiết bị nhỏ gọn, không màn hình làm sản phẩm mở màn có thể giúp OpenAI thử nghiệm một cách tương tác hoàn toàn khác: người dùng nói chuyện với AI thay vì liên tục nhìn và chạm vào màn hình.

Jony Ive, cựu Giám đốc thiết kế của Apple, được cho là tham gia vào quá trình phát triển thiết bị phần cứng AI của OpenAI.

Dù vậy, mức giá dự kiến trên 300 USD sẽ khiến đây không phải món đồ công nghệ dễ mua đối với số đông. Thành công của sản phẩm vì thế sẽ không thể chỉ dựa vào khả năng “nói chuyện với ChatGPT”. OpenAI cần chứng minh rằng một AI có thể hiểu bối cảnh, ghi nhớ thói quen, chủ động hỗ trợ và hiện diện trong đời sống thực sự mang lại giá trị vượt xa việc sử dụng ChatGPT trên điện thoại. Nếu làm được điều đó, thiết bị hình “bánh donut” có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, đưa ChatGPT từ một dịch vụ phần mềm trở thành một sản phẩm vật lý luôn hiện diện bên cạnh người dùng. Nhưng nếu những tính năng này không đủ hữu ích hoặc khiến người dùng lo ngại về dữ liệu cá nhân, tham vọng “đưa AI ra khỏi màn hình” của OpenAI sẽ phải đối mặt với một bài toán khó hơn nhiều.

#OpenAI #ChatGPT #thiết bị AI #công nghệ #đồ gia dụng

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