Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

iPhone 18 phiên bản "2 mắt" có thể sẽ không xuất hiện

Apple sẽ thay đổi toàn bộ dòng sản phẩm trong năm nay, mẫu iPhone 18 Pro  được dự báo sẽ trở thành lựa chọn mặc định và iPhone 18 "thường" sẽ ra mắt sau.

Tuệ Minh

iPhone 18 Pro sẽ chính thức ra mắt chỉ trong vài tuần tới, và với sự thay đổi lớn trong dòng sản phẩm năm nay, mẫu máy này được dự báo sẽ trở thành lựa chọn mặc định mới của Apple.

Apple đã liên tục giới thiệu nhiều mẫu iPhone mới mỗi năm trong suốt thời gian dài, và chắc chắn xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới.

iphone-18-pro-concept.jpg
iPhone 18 Pro được định vị là sản phẩm mặc định của series thay cho phiên bản "thường".

Tuy nhiên, mùa thu năm nay, một sự thay đổi lớn được cho là sẽ diễn ra đối với dòng sản phẩm iPhone. Thay vì ra mắt các phiên bản ‘iPhone’ và ‘iPhone Pro’ như thường lệ, mẫu iPhone 18 sẽ vắng mặt.

Nhiều nguồn tin cho biết Apple sẽ lùi thời điểm phát hành iPhone 18 và cả iPhone Air 2 sang đầu năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc dòng sản phẩm mùa thu năm nay chỉ còn lại iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold.

Với việc trì hoãn iPhone 18 vượt quá lịch trình phát hành thông thường, iPhone 18 Pro sẽ trở thành mẫu máy mặc định mới của Apple trong mùa thu này.

iphone-17-models-1767368802-1628-1767368875.jpg
Các phiên bản iPhone "2 mắt" có thể vắng mặt trong năm 2026.

Người dùng có nhu cầu mua thiết bị giá rẻ hơn vẫn có thể lựa chọn iPhone 17 của năm ngoái, hoặc iPhone 17e hay iPhone Air.

Tuy nhiên, trong tất cả các chiến dịch quảng bá từ Apple và các đối tác nhà mạng mùa thu này cũng như dịp lễ cuối năm, sẽ không còn ‘iPhone 18’ để quảng bá như mẫu máy mặc định mới. Thay vào đó, iPhone 18 Pro sẽ đảm nhận vai trò này.

Một thiết bị khác cũng có 2 camera sau đó là iPhone Ultra (hoặc iPhone Fold) sẽ có mức giá quá cao và có thể chỉ phù hợp với một nhóm khách hàng nhỏ. Vì vậy, đối với đa số người dùng muốn sở hữu “iPhone mới”, Apple về cơ bản chỉ còn hai lựa chọn: 18 Pro và 18 Pro Max.

apple-dang-thuc-hien-nhung-dong-thai-chua-tung-co-de-giu-gia-cho-iphone-18-pro-annotation-2026-08-12-100055-1786505983-588-width954height537.jpg
Có thể chỉ có những sản phẩm này ra mắt trong tháng 9 tới.

Đây là một thử nghiệm thú vị, và có thể giúp iPhone 18 Pro trở thành mẫu Pro bán chạy nhất mới. Tuy nhiên, đi kèm với dự báo tăng giá, đây cũng là một rủi ro đối với Apple.

Những khách hàng tiềm năng có thể sẽ giữ lại chiếc iPhone hiện tại lâu hơn vì không có iPhone 18 để nâng cấp.

Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ sớm biết được trong vài tháng tới liệu chiến lược mới của Apple có thành công hay không.

Tái hiện iPhone Ultra thông qua các thông số rò rỉ và tin đồn.
Mac Rumors/Phone Arena
#iphone fold #iphone ultra #iphone thường #2 mắt #iphone 18 pro max #iPhone màu tím

Bài liên quan

Số hóa - Xe

iPhone có thể thành điện thoại cục gạch chỉ với một cài đặt

Assistive Access giúp giới hạn ứng dụng và truy cập Internet trên iPhone, hỗ trợ phụ huynh quản lý trẻ và giảm phụ thuộc vào mạng xã hội.

Apple được cho là sẽ tiếp tục nâng cấp các công cụ kiểm soát của phụ huynh trên iOS 27, dự kiến phát hành vào tháng 9. Tuy nhiên, ngay trên các phiên bản iOS hiện nay, người dùng đã có thể biến iPhone thành một chiếc điện thoại "cục gạch" thông qua tính năng Assistive Access (Truy cập được hỗ trợ). Chế độ này cho phép giới hạn ứng dụng được phép sử dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm từ bên thứ ba, đồng thời đơn giản hóa giao diện với các biểu tượng lớn, dễ thao tác.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple thông qua iOS để khóa iPhone nợ tiền trả góp

Mã nguồn được phát hiện trong bản beta iOS 27 cho thấy Apple phát triển hệ thống có thể hạn chế quyền sử dụng thiết bị cho thuê khi khách hàng chậm thanh toán.

Apple có thể sắp ra mắt chương trình cho thuê thiết bị mới mang tên “Apple Upgrade” để khách hàng trả góp hàng tháng nhưng không bao gồm gói bảo hiểm cho các thiết bị.

Các gói "trả góp" này được xem là động thái nhằm duy trì doanh thu khủng của hãng, tránh việc người dùng rời đi khi các thiết bị của Apple tăng giá. Trong thời điểm giá chip, RAM đều tăng giá chóng mặt, động thái tăng giá cũng được xem là yếu tố khách quan.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple sắp cho thuê iPhone, MacBook thay vì bán đứt?

Apple được cho là chuẩn bị triển khai dịch vụ thuê iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch theo tháng, cho phép người dùng đổi máy hoặc trả lại linh hoạt.

Thay vì buộc khách hàng phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để sở hữu ngay một thiết bị mới, Apple được cho là sắp thử nghiệm một hướng đi khác: cho thuê sản phẩm theo tháng. Theo thông tin từ Bloomberg, hãng sẽ sớm giới thiệu chương trình Apple Upgrade tại thị trường Mỹ, mở rộng từ iPhone sang cả iPad, Mac và Apple Watch. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ, khi người dùng ưu tiên trải nghiệm thiết bị mới với chi phí ban đầu thấp hơn, đồng thời có thêm lựa chọn nâng cấp linh hoạt thay vì gắn bó với một sản phẩm trong nhiều năm.

Khác với chương trình iPhone Upgrade Program trước đây chỉ tập trung vào điện thoại, Apple Upgrade được cho là sẽ áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple. Theo đó, khách hàng không cần thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay khi mua mà sẽ trả phí theo từng tháng dưới hình thức thuê tài chính (leasing). Thời hạn hợp đồng dự kiến là 24 tháng đối với iPhone và Apple Watch, trong khi iPad và Mac sẽ kéo dài 36 tháng. Toàn bộ quy trình tài chính được xử lý thông qua đối tác Klarna, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán trả góp và thuê tài sản. Trước khi tham gia, người dùng chỉ cần trải qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản (soft credit check), hình thức được cho là không ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới