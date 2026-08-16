iPhone 18 phiên bản "2 mắt" có thể sẽ không xuất hiện

Apple sẽ thay đổi toàn bộ dòng sản phẩm trong năm nay, mẫu iPhone 18 Pro được dự báo sẽ trở thành lựa chọn mặc định và iPhone 18 "thường" sẽ ra mắt sau.

iPhone 18 Pro sẽ chính thức ra mắt chỉ trong vài tuần tới, và với sự thay đổi lớn trong dòng sản phẩm năm nay, mẫu máy này được dự báo sẽ trở thành lựa chọn mặc định mới của Apple.

Apple đã liên tục giới thiệu nhiều mẫu iPhone mới mỗi năm trong suốt thời gian dài, và chắc chắn xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới.

iPhone 18 Pro được định vị là sản phẩm mặc định của series thay cho phiên bản "thường".

Tuy nhiên, mùa thu năm nay, một sự thay đổi lớn được cho là sẽ diễn ra đối với dòng sản phẩm iPhone. Thay vì ra mắt các phiên bản ‘iPhone’ và ‘iPhone Pro’ như thường lệ, mẫu iPhone 18 sẽ vắng mặt.

Nhiều nguồn tin cho biết Apple sẽ lùi thời điểm phát hành iPhone 18 và cả iPhone Air 2 sang đầu năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc dòng sản phẩm mùa thu năm nay chỉ còn lại iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold.

Với việc trì hoãn iPhone 18 vượt quá lịch trình phát hành thông thường, iPhone 18 Pro sẽ trở thành mẫu máy mặc định mới của Apple trong mùa thu này.

Các phiên bản iPhone "2 mắt" có thể vắng mặt trong năm 2026.

Người dùng có nhu cầu mua thiết bị giá rẻ hơn vẫn có thể lựa chọn iPhone 17 của năm ngoái, hoặc iPhone 17e hay iPhone Air.

Tuy nhiên, trong tất cả các chiến dịch quảng bá từ Apple và các đối tác nhà mạng mùa thu này cũng như dịp lễ cuối năm, sẽ không còn ‘iPhone 18’ để quảng bá như mẫu máy mặc định mới. Thay vào đó, iPhone 18 Pro sẽ đảm nhận vai trò này.

Một thiết bị khác cũng có 2 camera sau đó là iPhone Ultra (hoặc iPhone Fold) sẽ có mức giá quá cao và có thể chỉ phù hợp với một nhóm khách hàng nhỏ. Vì vậy, đối với đa số người dùng muốn sở hữu “iPhone mới”, Apple về cơ bản chỉ còn hai lựa chọn: 18 Pro và 18 Pro Max.

Có thể chỉ có những sản phẩm này ra mắt trong tháng 9 tới.

Đây là một thử nghiệm thú vị, và có thể giúp iPhone 18 Pro trở thành mẫu Pro bán chạy nhất mới. Tuy nhiên, đi kèm với dự báo tăng giá, đây cũng là một rủi ro đối với Apple.

Những khách hàng tiềm năng có thể sẽ giữ lại chiếc iPhone hiện tại lâu hơn vì không có iPhone 18 để nâng cấp.

Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ sớm biết được trong vài tháng tới liệu chiến lược mới của Apple có thành công hay không.