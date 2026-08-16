Lenovo ThinkBook Project Swan với màn hình "xòe" cực dị

Tại triển lãm công nghệ quốc tế IFA sắp tới, Lenovo sẽ trình làng mẫu laptop ThinkBook Project Swan mới trang được màn hình tự động mở rộng sang hai cực "dị".

Lenovo ThinkBook Project Swan với màn hình tràn sang 2 bên thân máy.

Hãng máy tính hàng đầu này, từ khi được Trung Quốc mua lại luôn tạo ra nhiều bất ngờ với rất nhiều kiểu màn hình "động" sáng tạo. Lần này là biến hình từ tỷ lệ 4:3 sag 16:9.

Theo các hình ảnh được chia sẻ từ Windows Lated, khi nhìn từ phía trước, thiết bị nhìn giống như một chiếc ThinkBook tiêu chuẩn với camera ở chính giữa cùng hai cổng USB-C bố trí dọc theo một cạnh.

Điểm khác biệt nằm ở mặt sau, nơi chứa cơ chế truyền động giúp mở rộng màn hình sang trái và phải. Logo ThinkBook trên phần kê tay cho thấy thiết bị thuộc dòng máy hướng đến người dùng doanh nghiệp, đồng thời tên gọi Project Swan xác nhận đây mới chỉ là một phiên bản thử nghiệm tiền sản xuất.

Biến hình từ tỷ lệ 4:3 sang 16:9

Cơ chế này mang lại nhiều điểm tương thích với mẫu ThinkBook Plus Gen 6 Rollable vốn cho phép cuộn mở rộng theo chiều dọc.

Với Project Swan, phần không gian hiển thị cộng được thu gọn bên trong phần khung ở cạnh hai cạnh trái của Sản phẩm, sau đó được kéo ra bên ngoài nhờ cơ chế đường ray.

Phần bảng kết nối màn hình với bàn phím cũng được thiết kế ngắn hơn và đặt ở vị trí trung tâm nhằm tạo ra không gian cho hoạt động thanh ray.

Được định hình là mẫu laptop dành cho người dùng doanh nghiệp.

Hiện tại, các thông số kỹ thuật khác như chi tiết kích thước của màn hình, vi xử lý hay bộ nhớ RAM vẫn chưa được công bố.

Việc hé lộ hình ảnh diễn ra trong lúc các dòng điện thoại nhìn thấy mắt mới của Samsung đang tạo nên xu hướng màn hình linh hoạt trên thiết bị di động.

Về phía Lenovo, hãng đã có lịch sử thử nghiệm lâu đời với công nghệ này qua các mẫu máy như ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Legion Pro Rollable hay ThinkBook Flip.

Giới thiệu công nghệ kỳ vọng Project Swan sẽ xuất hiện tại triển lãm IFA sắp sẽ có đầy đủ các thông số chi tiết, dù thông tin này vẫn cần thêm thời gian để xác nhận.