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Ford Bronco 2027 bản REEV lộ diện, tầm hoạt động lên tới 1.220 km

Số hóa - Xe

Ford Bronco 2027 bản REEV lộ diện, tầm hoạt động lên tới 1.220 km

Mẫu xe SUV Ford được hé lộ là Bronco New Energy được phát triển tại Trung Quốc, sử dụng kết cấu unibody và cung cấp cả hệ truyền động thuần điện lẫn REEV.

Tâm Võ
Ford Bronco thế hệ mới có thể sắp chính thức gia nhập thị trường Australia, nhưng không phải phiên bản khung gầm rời quen thuộc tại Bắc Mỹ. Mẫu xe được hé lộ là Bronco New Energy phát triển tại Trung Quốc, sử dụng kết cấu unibody và cung cấp cả hệ truyền động thuần điện lẫn REEV.
Ford Bronco thế hệ mới có thể sắp chính thức gia nhập thị trường Australia, nhưng không phải phiên bản khung gầm rời quen thuộc tại Bắc Mỹ. Mẫu xe được hé lộ là Bronco New Energy phát triển tại Trung Quốc, sử dụng kết cấu unibody và cung cấp cả hệ truyền động thuần điện lẫn REEV.
Theo Drive, một đại lý Ford tại Brisbane đã vô tình đăng tải thông tin về mẫu xe được gọi là “2027 Bronco” trên website trước khi nội dung này bị gỡ bỏ. Hình ảnh xuất hiện trên trang được xác định là Bronco New Energy, mẫu SUV do liên doanh JMC-Ford phát triển và sản xuất tại Trung Quốc.
Theo Drive, một đại lý Ford tại Brisbane đã vô tình đăng tải thông tin về mẫu xe được gọi là “2027 Bronco” trên website trước khi nội dung này bị gỡ bỏ. Hình ảnh xuất hiện trên trang được xác định là Bronco New Energy, mẫu SUV do liên doanh JMC-Ford phát triển và sản xuất tại Trung Quốc.
Khác với Ford Bronco thế hệ thứ sáu tại Bắc Mỹ sử dụng khung gầm rời, Bronco New Energy được xây dựng trên kết cấu khung liền khối (unibody). Tại Trung Quốc, xe còn được biết đến với tên Bronco Basecamp.
Khác với Ford Bronco thế hệ thứ sáu tại Bắc Mỹ sử dụng khung gầm rời, Bronco New Energy được xây dựng trên kết cấu khung liền khối (unibody). Tại Trung Quốc, xe còn được biết đến với tên Bronco Basecamp.
Xe có kích thước tổng thể dài x rộng lần lướt là: 5.025 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Ngoại hình xe vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng của dòng SUV địa hình với phần thân cao, các chi tiết ốp bên ngoài và cụm đèn định vị hình tròn tạo nên diện mạo dễ liên tưởng tới những phiên bản Bronco khác.
Xe có kích thước tổng thể dài x rộng lần lướt là: 5.025 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Ngoại hình xe vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng của dòng SUV địa hình với phần thân cao, các chi tiết ốp bên ngoài và cụm đèn định vị hình tròn tạo nên diện mạo dễ liên tưởng tới những phiên bản Bronco khác.
Khoang cabin của Ford Bronco New Energy 2027 mới được thiết kế theo hướng số hóa. Xe sở hữu nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8255, kết hợp màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K. Hệ thống hiển thị kính lái AR-HUD có kích thước hiển thị tương đương 70 inch.
Khoang cabin của Ford Bronco New Energy 2027 mới được thiết kế theo hướng số hóa. Xe sở hữu nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8255, kết hợp màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K. Hệ thống hiển thị kính lái AR-HUD có kích thước hiển thị tương đương 70 inch.
Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 21 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và tủ lạnh dung tích 7,5 lít. Những trang bị này cho thấy Bronco New Energy được định hướng không chỉ cho khả năng vận hành mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và di chuyển đường dài.
Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 21 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và tủ lạnh dung tích 7,5 lít. Những trang bị này cho thấy Bronco New Energy được định hướng không chỉ cho khả năng vận hành mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và di chuyển đường dài.
Đáng chú ý, mẫu SUV này có hai lựa chọn hệ truyền động điện hóa. Phiên bản thuần điện sử dụng hai mô-tơ và dẫn động bốn bánh, sản sinh 451 PS và mô-men xoắn 575 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây.
Đáng chú ý, mẫu SUV này có hai lựa chọn hệ truyền động điện hóa. Phiên bản thuần điện sử dụng hai mô-tơ và dẫn động bốn bánh, sản sinh 451 PS và mô-men xoắn 575 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây.
Bộ pin LFP dung lượng 105,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 650 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 530 km WLTP. Với sạc nhanh DC, pin có thể tăng từ 30% lên 80% trong 23 phút.
Bộ pin LFP dung lượng 105,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 650 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 530 km WLTP. Với sạc nhanh DC, pin có thể tăng từ 30% lên 80% trong 23 phút.
Trong khi đó, phiên bản REEV kết hợp hệ thống hai mô-tơ điện với động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất 421 PS và mô-men xoắn 600 Nm. Pin 43,7 kWh cho phép xe chạy điện khoảng 220 km theo CLTC, tương đương 180 km WLTP.
Trong khi đó, phiên bản REEV kết hợp hệ thống hai mô-tơ điện với động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất 421 PS và mô-men xoắn 600 Nm. Pin 43,7 kWh cho phép xe chạy điện khoảng 220 km theo CLTC, tương đương 180 km WLTP.
Kết hợp với bình xăng 63 lít, tổng phạm vi hoạt động của mẫu xe SUV Ford Bronco 2027 bản REEV tại thị trường Trung Quốc được công bố ở mức 1.220 km theo CLTC, tương đương khoảng 1.000 km WLTP.
Kết hợp với bình xăng 63 lít, tổng phạm vi hoạt động của mẫu xe SUV Ford Bronco 2027 bản REEV tại thị trường Trung Quốc được công bố ở mức 1.220 km theo CLTC, tương đương khoảng 1.000 km WLTP.
Ford Bronco 2027 bản REEV cũng được tích hợp công nghệ AI tạo sinh DeepSeek. Theo CarExpert, Bronco sản xuất tại Trung Quốc có thể được giới thiệu tại thị trường Australia vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.
Ford Bronco 2027 bản REEV cũng được tích hợp công nghệ AI tạo sinh DeepSeek. Theo CarExpert, Bronco sản xuất tại Trung Quốc có thể được giới thiệu tại thị trường Australia vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.
Video: Xem chi tiết Ford Bronco New Energy 2027.
Tâm Võ
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