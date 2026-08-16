Android cũ gặp hạn, YouTube có thể không còn hoạt động

Một số mẫu điện thoại Android đời cũ đang bắt đầu đối mặt với giới hạn mới khi Google thay đổi yêu cầu đối với Google Play Services, bộ dịch vụ nền giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Android. Theo đó, Google Play Services hiện chỉ còn hỗ trợ thiết bị chạy Android 7.0 Nougat trở lên, đồng nghĩa Android 6.0 Marshmallow đã chính thức nằm ngoài danh sách được hỗ trợ sau hơn một thập kỷ xuất hiện trên thị trường. Với người dùng vẫn giữ smartphone chạy phiên bản Android này, tác động dễ nhận thấy nhất có thể đến từ những ứng dụng quen thuộc được sử dụng hàng ngày.

YouTube là một trong những dịch vụ chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Trên các thiết bị chạy Android 6, ứng dụng YouTube có thể không còn hoạt động như trước và hiển thị thông báo yêu cầu người dùng chuyển sang phiên bản web YouTube.com. Thay vì mở ứng dụng để xem video, người dùng sẽ phải truy cập dịch vụ thông qua trình duyệt. Cách sử dụng này vẫn cho phép tiếp tục xem nội dung, nhưng trải nghiệm có thể kém thuận tiện hơn so với ứng dụng chuyên dụng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy những chiếc smartphone đã quá cũ đang dần bị loại khỏi vòng đời hỗ trợ của các dịch vụ phổ biến.

Người dùng Android 6 có thể phải chuyển sang phiên bản web khi ứng dụng YouTube không còn được hỗ trợ.



Không chỉ YouTube, Gmail và những ứng dụng phụ thuộc vào Google Play Services cũng có thể chịu tác động theo thời gian. Gmail trên thiết bị Android 6 vẫn có khả năng tiếp tục thực hiện các chức năng cơ bản như đồng bộ email, nhưng sẽ không còn nhận những bản cập nhật mới. Trong trường hợp ứng dụng phát sinh lỗi hoặc yêu cầu thành phần hệ thống mới hơn, người dùng có thể phải chuyển sang sử dụng Gmail trên trình duyệt. Quan trọng hơn, việc Google Play Services ngừng cập nhật không đồng nghĩa bộ dịch vụ này biến mất khỏi điện thoại. Nó vẫn tồn tại và tiếp tục đảm nhiệm những chức năng hiện có, nhưng thiết bị sẽ không nhận thêm các API mới cũng như những bản vá bảo mật dành cho phiên bản Android cũ.

Đây mới là vấn đề đáng quan tâm nhất đối với người dùng điện thoại Android đời cũ. Google Play Protect, công cụ được tích hợp để kiểm tra và phát hiện phần mềm độc hại trên thiết bị, cũng sẽ không còn nhận các cập nhật cơ sở dữ liệu mới theo cách mà những thiết bị được hỗ trợ đầy đủ có thể nhận. Khi các mối đe dọa bảo mật liên tục xuất hiện, một chiếc smartphone không còn được cập nhật có thể gặp nhiều rủi ro hơn nếu người dùng cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, truy cập website đáng ngờ hoặc xử lý các dữ liệu quan trọng. Bên cạnh đó, một số ứng dụng khác cũng có thể dần ngừng hoạt động khi chuyển sang yêu cầu phiên bản Google Play Services mới hơn.

Việc mất cập nhật Google Play Services không chỉ ảnh hưởng ứng dụng mà còn khiến điện thoại cũ đối mặt với nguy cơ bảo mật cao hơn.

Việc Android 6.0 Marshmallow bị loại khỏi danh sách hỗ trợ không hoàn toàn bất ngờ khi phần lớn smartphone hiện nay đã sử dụng những phiên bản Android mới hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dùng giữ các thiết bị cũ, đặc biệt là những mẫu máy giá rẻ đã nhiều năm không còn được nhà sản xuất cập nhật. Với nhóm này, việc YouTube không còn chạy trên ứng dụng chỉ là biểu hiện dễ nhận biết của một vấn đề lớn hơn: chiếc điện thoại đang bước ra khỏi hệ sinh thái phần mềm hiện đại. Nếu thiết bị vẫn đang sử dụng Android 6, nâng cấp sang một smartphone mới có thể là phương án hợp lý hơn so với việc tiếp tục phụ thuộc vào các phiên bản ứng dụng và dịch vụ đã cũ.

Thị trường hiện có nhiều mẫu Android được nhà sản xuất cam kết hỗ trợ phần mềm trong thời gian dài. Một số thiết bị mới thậm chí được hỗ trợ nhiều thế hệ Android cùng nhiều năm cập nhật bảo mật, giúp kéo dài vòng đời sử dụng và giảm nguy cơ thiết bị nhanh chóng trở nên lỗi thời. Vì vậy, thay đổi mới của Google cũng là lời nhắc đối với người dùng khi lựa chọn smartphone: cấu hình phần cứng không phải yếu tố duy nhất quyết định một chiếc điện thoại có thể sử dụng tốt trong bao lâu. Trong kỷ nguyên ứng dụng liên tục thay đổi, thời gian hỗ trợ phần mềm đang trở thành một phần quan trọng của giá trị thiết bị.