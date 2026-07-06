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Số hóa - Xe

Lý do nào khiến BMW loại bỏ cửa cốp đôi trên X5 thế hệ mới?

Theo BMW, nhiều khách hàng phản ánh cửa hậu chia đôi trên X5 khiến việc lấy hành lý kém thuận tiện hơn, đặc biệt với những người có chiều cao trung bình.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BMW X5 2027 thế hệ mới.

Sự kiện ra mắt thế hệ thứ năm của dòng SUV hạng sang BMW X5 vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông. Bên cạnh việc công bố năm tùy chọn hệ truyền động khác nhau cho các thị trường toàn cầu, tâm điểm bàn luận lại bất ngờ đổ dồn vào một thay đổi lớn ở phần đuôi xe.

Cụ thể, hãng xe Đức đã chính thức khai tử thiết kế cửa cốp sau dạng vỏ sò tách đôi (split tailgate), một đặc trưng mang tính biểu tượng và gắn liền với danh tiếng của dòng X5 suốt hơn hai thập kỷ qua.

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BMW loại bỏ cửa cốp đôi trên X5 thế hệ mới.

Trong nhiều năm, cửa hậu hai mảnh được xem là một trong những đặc điểm nhận diện của BMW X5. Khi nhiều mẫu SUV khác, trong đó có Toyota Land Cruiser, đã từ bỏ thiết kế này từ lâu, X5 vẫn là một trong số ít mẫu xe còn duy trì.

Giải thích về quyết định loại bỏ thiết kế này trên phiên bản 2027, ông Philip Koehn, Giám đốc phân khúc xe sang của BMW Alpina và Rolls-Royce cho biết, nhiều khách hàng phản ánh cửa hậu chia đôi khiến việc chất hoặc lấy hành lý trở nên kém thuận tiện hơn, đặc biệt với những người có chiều cao và sải tay trung bình.

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Theo BMW, nhiều khách hàng phản ánh cửa hậu chia đôi trên X5 khiến việc lấy hành lý kém thuận tiện hơn, đặc biệt với những người có chiều cao trung bình.

Theo ông Koehn, khi phần dưới của cửa hậu mở ngang, người dùng phải với người sâu hơn để tiếp cận khoang hành lý. Điều này khiến thao tác lấy đồ, nhất là khi cần đưa hành lý ra ngoài, trở nên khó khăn hơn so với cửa hậu mở liền khối. Ngoài yếu tố trải nghiệm sử dụng, BMW cũng cho biết việc thay đổi thiết kế cửa hậu liên quan đến định hướng thiết kế của X5 thế hệ mới.

Theo hãng xe Đức, phần mui được vuốt thấp hơn so với trước nhằm tạo dáng xe thể thao hơn. Điều này khiến chiều cao của cửa hậu giảm xuống. Để bù lại, BMW mở rộng chiều ngang của khoang chứa đồ, giúp việc đưa các vật dụng cồng kềnh vào xe thuận tiện hơn.

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Ngoài yếu tố trải nghiệm sử dụng, BMW cũng cho biết việc thay đổi thiết kế cửa hậu liên quan đến định hướng thiết kế của X5 thế hệ mới.

Việc chuyển sang cửa hậu liền khối cũng góp phần tạo nên phần đuôi xe gọn gàng và hiện đại hơn. Trái với lý giải từ BMW, trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít chủ xe X5 hiện tại và trước đây cho rằng cửa hậu chia đôi là một trong những trang bị được yêu thích nhất trên mẫu SUV này.

Thiết kế này không chỉ hỗ trợ việc xếp dỡ hành lý mà còn có thể sử dụng như một bệ ngồi hoặc điểm tựa khi dừng xe ngoài trời. Chính vì vậy, quyết định loại bỏ chi tiết đã tồn tại hơn 25 năm trên X5 đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dùng.

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Không ít chủ xe X5 hiện tại và trước đây cho rằng cửa hậu chia đôi là một trong những trang bị được yêu thích nhất trên mẫu SUV này.

Theo lộ trình được công bố, BMW X5 đời 2027 sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý toàn cầu vào cuối năm 2026. Dù sở hữu những nâng cấp vượt trội về công nghệ lẫn sức mạnh, sự vắng bóng của cụm cửa cốp đôi đặc trưng chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho những khách hàng trung thành vốn yêu thích giá trị nguyên bản của dòng xe này.

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