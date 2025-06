Bình Phước: Lộ diện nhà thầu thi công điện chiếu sáng tại Bù Đốp

Mới đây, vượt qua 5 đối thủ, Công ty TNHH MTV TM và SX Sao Việt tiếp tục trúng gói thầu thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại huyện Bù Đốp, với giá hơn 2,1 tỷ đồng.

6 nhà thầu tham gia cạnh tranh

Cụ thể, ngày 8/5/2025, UBND huyện Bù Đốp ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ xã Phước Thiện đến cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp. Dự án gồm 4 gói thầu với tổng giá trị hơn 2,285 tỷ đồng. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đốp được UBND huyện giao làm đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước đảm nhiệm mời thầu.

Tiếp đó, ngày 12/5/2025, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đốp ban hành Quyết định số E2500199764_2505120952 phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Sau đó, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số KQ2500199764_2506021657 ngày 2/6/2025.

Một phần Quyết định số KQ2500199764_2506021657. Nguồn MSC.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 2,147 tỷ đồng, với sự tham gia của 6 nhà thầu, gồm: Công ty TNHH MTV TM và SX Sao Việt, Công ty TNHH MTV Phước Long, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên, Công ty TNHH Trung Kiên, Công ty TNHH Vật tư Thiết bị điện Công nghiệp Đại Phú và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Linh Khôi.

Kết quả, nhà thầu Sao Việt vượt qua 5 đối thủ trên để trúng thầu, với giá 2,112 tỷ đồng- tiết kiệm được 35 triệu đồng so với giá dự toán. Các nhà thầu còn lại đều bị loại, do không đáp ứng yêu cầu Hồ sơ mời thầu qua mạng.

Nhà thầu “ruột” tại huyện Bù Đốp?

Công ty TNHH MTV TM và SX Sao Việt được thành lập tháng 6/2014, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước; do Nguyễn Lê Cát Tường là người đại diện pháp luật.

Gia nhập Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 11/2016, tính đến ngày 5/6/2025, nhà thầu đã tham gia 33 gói thầu, trúng 29 gói, trượt 4 gói, với tổng giá trị trúng thầu 64,153 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập trúng 51,807 tỷ đồng, còn lại là các gói liên danh, với tổng giá trị 12,346 tỷ đồng (giá trị tính cho cả liên danh).

Tại huyện Bù Đốp, Sao Việt là cái tên quen thuộc khi từng trúng toàn bộ 6/6 gói thầu do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị khoảng 9,907 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà thầu còn ghi dấu ấn tại 6 gói thầu khác cũng thuộc các dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư. Trong đó, 4 gói thầu do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trường An tổ chức mời thầu, với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng; 2 gói còn lại do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu E-Bidding mời thầu, tổng giá trị gần 2,4 tỷ đồng.

Công ty Sao Việt là cái tên quen thuộc khi tham gia đấu các gói thầu xây lắp tại huyện Bù Đốp. Ảnh IT.

Không chỉ dừng lại ở Bù Đốp, tại huyện Lộc Ninh, Sao Việt tiếp tục “ghi điểm” với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối: 3/3 gói, đạt tổng giá trị 5,529 tỷ đồng…

Gần nhất, ngày 17/12/2024, nhà thầu này trúng gói thầu thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh) – dự án do UBND xã làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước mời thầu. Gói thầu được phê duyệt theo Quyết định số 354/QĐ-UBND, với giá trúng 2,471 tỷ đồng.

Với tần suất trúng thầu dày đặc và tỷ lệ thành công cao tại huyện Bù Đốp, nhà thầu Sao Việt đang nổi lên như một “ứng viên nặng ký” trong các gói thầu xây dựng cơ bản tại Bình Phước – đặc biệt là những gói do các phòng kinh tế hạ tầng cấp huyện làm chủ đầu tư.