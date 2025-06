TPHCM: Duy nhất An Gia Nguyễn đấu gói sửa chữa trường Cần Thạnh

Chỉ 1 nhà thầu tham dự

Theo đó, ngày 12/5/2025, UBND huyện Cần Giờ có Quyết định số 511/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trường Trung học cơ sở Cần Thạnh; với 7 gói thầu, tổng trị giá 2,460 tỷ đồng. Sau đó, UBND huyện giao phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ đại diện làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn đảm nhận mời thầu.

Đến ngày 29/5/2025, bà Võ Thị Diễm Phượng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ ký Quyết định số E2500221068_2505291443 phê duyệt E–HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh.

Liệu Công ty An Gia Nguyễn sẽ trúng thầu sửa chữa Trường THCS Cần Thạnh?

Gói thầu được hoàn thành mở thầu ngày 4/6/2025; theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 2,175 tỷ đồng, duy nhất Công ty TNHH TV ĐT và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn (Công ty An Gia Nguyễn) tham dự gói thầu; với giá 2,139 tỷ đồng - thấp hơn dự toán khoảng 36 triệu đồng.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty An Gia Nguyễn được thành lập tháng 8/2014, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại đường Long Hưng, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM; do ông Nguyễn Quyết Chiến là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2017, theo ghi nhận, đến ngày 4/6/2025, đã tham gia 102 gói thầu, trong đó trúng 58 gói, trượt 36 gói, 6 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 149,735 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 69,846 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 79,889 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Một điểm nổi bật trong hồ sơ năng lực của An Gia Nguyễn là việc nhà thầu này thường xuyên tham dự và trúng thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình. Cụ thể, nhà thầu này trúng 13/25 gói thầu, tổng giá trị hơn 59,746 tỷ đồng. Các gói thầu này được tổ chức mời thầu bởi Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa.

Không chỉ dừng lại ở khu vực quận Tân Bình, An Gia Nguyễn còn tham dự và trúng thầu tại nhiều đơn vị khác như UBND xã Thanh An (huyện Cần Giờ), UBND phường 15 (quận 10), Phòng GD&ĐT quận Tân Bình…, với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 8,558 tỷ đồng. Các gói này được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát mời thầu.

Ngoài ra, khi tham gia các gói do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh tổ chức, nhà thầu cũng cho thấy năng lực vượt trội khi trúng cả 7/7 gói với tổng giá trị 4,308 tỷ đồng. Tại tỉnh Bình Thuận, nhà thầu này từng trúng 2 gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã La Gi tổ chức, với tổng giá trị 7,529 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hiện Công ty An Gia Nguyễn đang chờ kết quả của 4 gói thầu khác cũng do Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình làm chủ đầu tư. Tất cả 4 gói thầu đều do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa đảm nhận mời thầu. Trong số này, gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình, nhà thầu đang chiếm ưu thế.

Thông tin nhà thầu tham dự gói thầu sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Nguồn MSC.

Theo đó, gói thầu có giá dự toán 4,232 tỷ đồng, thu hút 2 nhà thầu tham dự. An Gia Nguyễn dự thầu với mức giá 4,106 tỷ đồng – thấp hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp là Công ty TNHH Phú Cao (dự thầu 4,261 tỷ đồng).