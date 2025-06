Đồng Tháp: Ai sẽ thi công tuyến ống đường Trại Quán - Cai Trượng?

3 nhà thầu cạnh tranh

Dự án tuyến ống đường Trại Quán - Cai Trượng từ cầu NMN Tân Phú Trung đến cầu Ngã Cái, ĐT.853 được ông Đinh Công Phủ - Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ký phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 178/QĐ-CN&MTĐT ngày 11/4//2025. Dự kiến tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay 70% và nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty 30%. Địa điểm đầu tư tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Tiếp đó, ngày 13/5/2025, đơn vị này có Quyết định số 335/QĐ-CN&MTĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án trên, với 2 gói thầu, tổng giá trị 2,598 tỷ đồng. Đồng thời, phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: thi công lắp đặt Tuyến ống đường Trại Quán-Cai Trượng từ cầu NMN Tân Phú Trung đến cầu Ngã Cái, ĐT.853, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên tại Quyết định số E2500229658_2505261650 ngày 26/5/2025.

Trụ sở Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. Ảnh website Công ty,

Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 4/6/2025; với giá dự toán 2,533 tỷ đồng; theo Biên bản mở thầu, có 3 nhà thầu tham dự gói thầu trên, gồm: Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng; Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ nước Vĩnh Túc; Công ty CP Xây dựng Wacom. Trong đó, nhà thầu Đồng Bằng đang có giá dự thầu thấp nhất, với giá 2,1 tỷ đồng.

Như vậy, với giá dự thầu thấp nhất trong gói số 03, nhà thầu Vĩnh Túc đang tạm chiếm ưu thế trên mặt bằng giá. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn tại các gói thầu tương tự, 2 đối thủ còn lại – nhà thầu Đồng Bằng (dự thầu 2,191 tỷ đồng) và Wacom (dự thầu 2,214 tỷ đồng) hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu chứng minh được năng lực và hồ sơ kỹ thuật vượt trội.

3 nhà thầu quen thuộc tại Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng có lịch sử đấu thầu tại nhiều gói thầu công trình cấp nước tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2007, có trụ sở đăng ký tại đường Trương Quyền, phường 6, quận 3, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Văn Nhà.

Nhà thầu bắt đầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2016. Tính đến ngày 4/6/2025, đã tham gia tổng cộng 23 gói thầu, trong đó trúng 10 gói, trượt 9 gói và 4 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt khoảng 21,945 tỷ đồng. Trong đó, trúng thầu với tư cách độc lập chiếm 19,975 tỷ đồng; với vai trò liên danh là 1,970 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của toàn bộ liên danh).

Theo tìm hiểu của PV, trong số 10 gói thầu nhà thầu đã trúng, có tới 4 gói thầu tại Công ty CP Cấp thoát nước Long An, với tổng giá trị 11,298 tỷ đồng. Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nói trên, nhà thầu còn đang chờ kết quả của gói thầu số 03: Thi công lắp đặt mạng lưới cấp nước huyện Châu Thành năm 2025, thuộc Dự án mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Châu Thành (Đồng Tháp). Gói thầu đã hoàn thành mở thầu vào ngày 4/6/2025, với giá dự toán 2,167 tỷ đồng.

Trong số 10 gói thầu đã trúng, có tới 4 gói thầu Công ty Đồng Bằng thắng tại Công ty CP Cấp thoát nước Long An. Ảnh IT.

Tại gói thầu này, nhà thầu Đồng Bằng đang cạnh tranh với 2 đối quen thuộc: Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ nước Vĩnh Túc và Công ty CP Xây dựng Wacom. Trong đó, Vĩnh Túc là đơn vị có giá dự thầu thấp nhất, với giá 1,820 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ nước Vĩnh Túc được thành lập tháng 1/2004, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP HCM, do Tiêu Thanh Túc là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2015; đến ngày 4/6/2025, đã tham gia 130 gói thầu, trong đó trúng 58 gói, trượt 62 gói, 8 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 223,842 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 199,775 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 24,066 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tại Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, nhà thầu từng tham dự 13 gói thầu, trúng 4 gói, tổng giá trị 12,123 tỷ đồng; Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV – Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM: trúng 4/8 gói thầu, tổng giá trị 31,594 tỷ đồng; Công ty CP Điện nước An Giang: trúng 2 gói thầu, trị giá 1,867 tỷ đồng; Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT tỉnh Tây Ninh: trúng 4/7 gói thầu, tổng giá trị 11,796 tỷ đồng; Công ty CP Điện Nước An Giang: trúng 5/7 gói thầu, trị giá 26,858 tỷ đồng, trị giá 26,858 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang: trúng 5/5 gói, tổng giá trị 19,215 tỷ đồng.

Nhà thầu đang có 3 gói thầu đang chờ kết quả tại Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, ngoài 2 gói thầu nói trên, hiện nhà thầu đang “một mình một ngựa” tham dự gói thầu số 02: Mua sắm bể lắng đứng và bồn lọc, thuộc dự án mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất nước. Gói thầu đã hoàn thành mở thầu ngày 3/6/2025, với giá dự toán 659,8 triệu đồng. Hiện Vĩnh Túc đang dự thầu với giá 649 triệu đồng.

Công ty CP Xây dựng Wacom được thành lập tháng 7/2013, có địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM; do Nguyễn Thành Huy là người đại diện pháp luật.

Tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 5/2017, theo ghi nhận, đến ngày 4/6/2025, nhà thầu đã tham gia 117 gói thầu, trong đó trúng 56 gói, trượt 51 gói, 9 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 112,928 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 77,362 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 35,566 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Wacom có dấu ấn đáng kể khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị như: Công ty CP Cấp thoát nước Long An (trúng 8/14 gói, tổng giá trị 20,876 tỷ đồng), Công ty CP Điện nước An Giang (trúng 6 gói, trị giá 12,125 tỷ đồng) và Ban QLDA tỉnh Đồng Nai (trúng cả 9/9 gói, dù tổng giá trị chỉ 1,532 tỷ đồng).

Gần đây nhất, ngày 8/5/2025, vượt qua 6 đối thủ, nhà thầu được Ban QLDA Công ty CP Điện nước An Giang phê duyệt trúng gói thầu số 30: Thi công xây dựng Tuyến ống cấp nước Hội An, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống cấp nước Hội An công suất 5.000 m3/ngày; trị giá 3,99 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500042078_2505080943).