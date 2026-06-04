Công ty Khánh Hưng trúng gói thầu hơn 3,7 tỷ đồng tại Điện lực Đồng Tháp

Trong bối cảnh ngành điện lực đang đẩy mạnh số hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống hạ tầng, công tác đấu thầu qua mạng đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Minh chứng rõ nét cho xu hướng này là kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được công bố tại Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Cụ thể, tại Quyết định số 2622/QĐ-PCĐT ngày 15/5/2026, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp Thái Minh Cương đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa khu vực nhà làm việc Đội quản lý điện Chợ Gạo (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa nhà làm việc, nhà kho, xưởng bảo trì máy biến áp của Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Tháp. Đơn vị được lựa chọn để triển khai dự án là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khánh Hưng (địa chỉ trụ sở tại TP HCM, mã số thuế 0304801837) với giá trúng thầu là 3.723.171.973 đồng.

Nguồn MSC

Gói thầu xây lắp này được triển khai theo phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. So với giá dự toán gói thầu được duyệt là 4.195.225.760 đồng (giá gói thầu là 4.404.987.048 đồng), giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khánh Hưng đã mang lại tỷ lệ giảm giá, tiết kiệm ngân sách ấn tượng lên tới khoảng 11,2%. Đây được đánh giá là một kết quả thành công của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn sửa chữa lớn (SCL) năm 2026 do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao cho Công ty Điện lực Đồng Tháp quản lý.

Đáng chú ý, để đạt được kết quả xếp hạng thứ nhất tại gói thầu này, đơn vị trúng thầu đã chứng minh được một hồ sơ năng lực kinh nghiệm khá dày dạn trên thị trường xây lắp hệ thống điện công nghiệp.

Theo dữ liệu tổng hợp và phân tích từ hệ thống đấu thầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khánh Hưng là doanh nghiệp có thâm niên hoạt động từ năm 2007, sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã có kinh nghiệm tham gia tổng cộng 90 gói thầu trên toàn quốc, trong đó xuất sắc ghi nhận 34 lần trúng thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập lẫn liên danh) đạt hơn 247 tỷ đồng. Khi tham gia thầu với tư cách độc lập, tổng giá trị trúng thầu của đơn vị đạt hơn 111 tỷ đồng...

Đặc biệt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khánh Hưng cũng thể hiện sự am hiểu sâu sắc địa bàn và yêu cầu kỹ thuật đặc thù của ngành điện khu vực phía Nam. Số liệu thống kê cho thấy, bên cạnh thị trường trọng điểm TP HCM với 62 gói thầu từng tham gia, đơn vị này đã từng tham gia và triển khai thành công nhiều gói thầu tại các địa phương khác như Đồng Tháp 11 gói, Đồng Nai 10 gói, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, và Tây Ninh.

Dưới góc nhìn chuyên môn, các chuyên gia đấu thầu như Nguyễn Quốc Vũ và Lê Tấn Việt nhận định, việc một nhà thầu có lịch sử cọ xát dày dạn, kinh nghiệm thi công phong phú và đạt được tỷ lệ tiết kiệm trên 11% như gói thầu này là một tín hiệu rất tích cực. Điều này chứng tỏ hệ thống e-HSMT được chủ đầu tư xây dựng rõ ràng, tạo điều kiện cho các nhà thầu có thực lực cạnh tranh sòng phẳng về giá nhưng vẫn phải đảm bảo toàn diện các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia lập ngày 11/5/2026 (sau khi được thành lập theo Quyết định số 2312/QĐ-PCĐT ngày 23/4/2026), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khánh Hưng đã vượt qua các vòng đánh giá chặt chẽ để xếp hạng cao nhất, đảm bảo tính hợp lệ cao về mặt pháp lý cũng như kỹ thuật biện pháp thi công.

Việc triển khai thành công quy trình đấu thầu này hoàn toàn phù hợp với tinh thần đổi mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Các văn bản quy phạm pháp luật mới này không chỉ thắt chặt tính giám sát mà còn khuyến khích các chủ đầu tư ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục, thu hút các nhà thầu có thực lực thực tế tham gia.

Mục tiêu cốt lõi của gói thầu là cải thiện cơ sở vật chất, nâng cấp xưởng bảo trì máy biến áp và khu làm việc nhằm tạo môi trường an toàn, tối ưu cho cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất. Sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Điện lực Đồng Tháp và đơn vị trúng thầu trong giai đoạn triển khai hợp đồng sắp tới được kỳ vọng sẽ đưa công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo mỹ quan và chất lượng bền vững.