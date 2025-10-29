Biên phòng Quảng Ngãi ứng cứu 4 tàu cá trôi dạt do mưa bão

Chính quyền và dân quân địa phương đã phối hợp kéo tàu cá bị mắc cạn do đứt neo trôi dạt, đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mưa lớn.

Tối ngày 29/10, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp chính quyền địa phương, công an, quân sự các xã Bình Sơn, Vạn Tường và nhân dân kéo 4 tàu cá bị đứt neo trôi dạt vào bờ.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến 4 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đứt neo, trôi dạt khi đang neo đậu tránh trú bão.

Lực lượng Biên phòng tiếp cận tàu cá bị trôi dạt.

Cụ thể, 2 tàu cá QNg-90737 TS do bà Nguyễn Thị Hồng Hoa làm chủ và tàu cá QNg-90816 TS do ông Phạm Bé làm chủ tàu, cùng trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường. Lúc 11h30 ngày 29/10, 2 tàu cá trên neo đậu tại bến thuộc thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, thì bị đứt neo trôi dạt ra đến khu vực biển Khe Hai, xã Bình Sơn.

Tiếp theo, tàu cá QNg-95591 TS và tàu cá QNg-90586 TS đều do ông Huỳnh Vinh (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm chủ tàu, trong lúc tàu đang neo tại bến thuộc thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, thì bị đứt neo trôi dạt ra cửa Sa Cần.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương công an, quân sự xã và nhân dân trên địa bàn kéo tàu cá vào bờ.

Đến chiều tối 29/10, lực lượng chức năng đã kéo được tàu cá QNg-95591 TS và QNg-90586 TS của ông Huỳnh Vinh vào cột neo tại bờ đảm bảo an toàn.

Còn 2 tàu cá QNg-90737 TS và QNg-90816 TS bị sóng đánh dạt vào bờ và mắc cạn tại biển Thiên Đàng thuộc thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn.

Hiện đơn vị đang phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương công an, quân sự xã đang tiếp tục theo dõi, tìm cách khắc phục.