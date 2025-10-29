Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Biên phòng Quảng Ngãi ứng cứu 4 tàu cá trôi dạt do mưa bão

Chính quyền và dân quân địa phương đã phối hợp kéo tàu cá bị mắc cạn do đứt neo trôi dạt, đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mưa lớn.

Tuệ Minh

Tối ngày 29/10, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp chính quyền địa phương, công an, quân sự các xã Bình Sơn, Vạn Tường và nhân dân kéo 4 tàu cá bị đứt neo trôi dạt vào bờ.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến 4 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đứt neo, trôi dạt khi đang neo đậu tránh trú bão.

1000022746.jpg
Lực lượng Biên phòng tiếp cận tàu cá bị trôi dạt.

Cụ thể, 2 tàu cá QNg-90737 TS do bà Nguyễn Thị Hồng Hoa làm chủ và tàu cá QNg-90816 TS do ông Phạm Bé làm chủ tàu, cùng trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường. Lúc 11h30 ngày 29/10, 2 tàu cá trên neo đậu tại bến thuộc thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, thì bị đứt neo trôi dạt ra đến khu vực biển Khe Hai, xã Bình Sơn.

Tiếp theo, tàu cá QNg-95591 TS và tàu cá QNg-90586 TS đều do ông Huỳnh Vinh (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm chủ tàu, trong lúc tàu đang neo tại bến thuộc thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, thì bị đứt neo trôi dạt ra cửa Sa Cần.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương công an, quân sự xã và nhân dân trên địa bàn kéo tàu cá vào bờ.

Đến chiều tối 29/10, lực lượng chức năng đã kéo được tàu cá QNg-95591 TS và QNg-90586 TS của ông Huỳnh Vinh vào cột neo tại bờ đảm bảo an toàn.

Còn 2 tàu cá QNg-90737 TS và QNg-90816 TS bị sóng đánh dạt vào bờ và mắc cạn tại biển Thiên Đàng thuộc thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn.

Hiện đơn vị đang phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương công an, quân sự xã đang tiếp tục theo dõi, tìm cách khắc phục.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tiếp cận ứng cứu tàu cá bị trôi dạt do mưa bão.
#Ứng cứu tàu cá trôi dạt #Ảnh hưởng của mưa bão đến ngư dân #Hợp tác cứu hộ biên phòng #Biện pháp đảm bảo an toàn tàu cá #Tình hình thời tiết và thiệt hại tàu thuyền #Vai trò của chính quyền địa phương trong cứu hộ

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Ngãi cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A

Nước sông Trà Bồng đã dâng chạm đáy dầm cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu.

Chiều 29/10, thông tin từ Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), lúc 12h40 hôm nay, nước lũ trên sông Trà Bồng tiếp tục dâng nhanh, chạm tới dầm cầu Châu Ổ tại Km1036+261, quốc lộ (QL)1. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí lực lượng trực 24/24h tại hiện trường, phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi giải cứu nhiều người dân mắc kẹt trên sông Trà Khúc

Nước lũ đã cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, tài sản của người dân. Ít nhất 1 người tử vong, 8 người được giải cứu kịp thời.

Đầu giờ chiều ngày 29/10, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đưa 8 người dân trên địa bàn xã vào bờ an toàn sau khi những người này bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn hỗ trợ người dân bị cô lập
Lực lượng cứu hộ cứu nạn hỗ trợ người dân bị cô lập
Xem chi tiết

Xã hội

Một người dân Quảng Ngãi mất tích do nước lũ cuốn trôi, tìm kiếm gặp khó khăn

Mưa lớn nhiều ngày khiến mực nước trên các sông của tỉnh Quảng Ngãi dâng cao. Trong sáng 29/10, nhiều nơi xấp xỉ mức lũ lịch sử các năm 1999, 2013.

Trưa 29/10, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) Đinh Xuân Hòa cho biết, trên địa bàn xã có một trường hợp không may bị nước lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 28/10. Ông A Pôr, sinh năm 1994, trú thôn Làng Đung, xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) đi dọc theo suối Đăk Mỹ, không may trượt chân bị nước cuốn trôi và mất tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới