Bí quyết Hải Dương đứng đầu về góp ý Hiến pháp trên VNeID

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hải Dương chia sẻ cách làm hay để Hải Dương đứng đầu toàn quốc về số người góp ý Hiến pháp trên VNeID.

Tính đến sáng ngày 16/5, theo số liệu thống kê của Cục C06 (Bộ Công an), sau 7 ngày triển khai tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID, Hải Dương đã có 264.642/1.290.087 công dân có định danh điện tử mức 2 tham gia, vươn lên đứng đầu toàn quốc.

​Lực lượng Công an hướng dẫn công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID.

​Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương và sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn và đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

​Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp: chủ động phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID.

Đồng thời xây dựng file phát loa xã, phường và các video, đồ họa thông tin; đồng thời thành lập các tổ chuyên môn trực tiếp xuống kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng Công an cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân tham gia sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.

Tại Hải Dương những ngày nay, từ Nhà văn hoá các thôn, khu dân cư đến trụ sở UBND cấp xã, trụ sở Công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đều đang tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trên ứng dụng VNeID với sự hướng dẫn tích cực của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn.

Ngoài việc thực hiện vào giờ hành chính, lực lượng Công an cơ sở tranh thủ tối đa 2 ngày cuối tuần và buổi tối các ngày trong tuần để thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID của UBND TP Hải Dương.

Không chỉ tổ chức tại trụ sở, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn còn phân công cán bộ trực tiếp đến các khu vực công cộng, điểm tập trung đông người như: cổng trường học, phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến tận nhà các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp người cao tuổi, chưa thành thạo về công nghệ thông tin để tuyên truyền, hướng dẫn. Người dân đã thao tác thành thục trên ứng dụng VNeID, gửi những ý kiến tâm huyết để xây dựng Hiến pháp và Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an cơ sở trên toàn tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục thành lập các tổ lưu động tiến hành hướng dẫn người dân đóng góp ý kiến vào Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.

Với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh Hải Dương đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong việc hướng dẫn người dân tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp qua ứng dụng VNeID, mục tiêu là không đợi đến hết ngày 29/5/2025 như trong kế hoạch mà phấn đấu 100% người dân có định danh điện tử mức 2 trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên VNeID trong thời gian sớm nhất.