Xã hội

Bị phạt 12 tháng tù vì mua bán trái phép hóa đơn

Để cân đối hoá đơn đã bán ra khi kê khai báo cáo thuế cho công ty, Nhơn mua 37 hoá đơn của các doanh nghiệp khác nhau.

Khánh Hoài

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoài Nhơn (sinh năm 1979, trú tại phường Bình Trị Đông, TP HCM) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

cats.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Hoài Nhơn tại phiên tòa.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2023, Nhơn thành lập và điều hành hoạt động Công ty TNHH Đầu tư sản xuất dịch vụ Kiên Long, có trụ sở đăng ký tại phường Bình Trị Đông kinh doanh thiết bị tin học, viễn thông. Quá trình điều hành hoạt động của công ty, Nhơn đã xuất bán một số hoá đơn cho các cá nhân, doanh nghiệp, trong đó xác định được Nhơn xuất bán 5 hoá đơn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT và 2 hoá đơn cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Phúc.

Để cân đối hoá đơn đã bán ra khi kê khai báo cáo thuế cho công ty, Nhơn mua 37 hoá đơn của các doanh nghiệp khác nhau. Tổng số tiền Nhơn thu lợi bất chính là hơn 351 triệu đồng.

Ngày 22/12/2024, Nhơn đến cơ quan Công an đầu thú và đã nộp lại 250 triệu đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, Nhơn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nhơn 12 tháng tù cho hưởng án treo, buộc bị cáo phải tiếp tục nộp thêm số tiền hơn 101 triệu đồng xung công quỹ nhà nước.

Trong vụ án này, ngày 11/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) kết thúc điều tra đối Văn Đức Hùng và đồng phạm về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh, thành phố - vụ án khởi tố ngày 9/10/2023.

Kết thúc điều tra vụ án trên, Cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu phạm tội “Mua, bán trái phép hoá đơn” của Nhơn và một số đối tượng liên quan khác để tiếp tục điều tra làm rõ.

