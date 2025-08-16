Hà Nội

Xã hội

Kế toán dùng "ma thuật" bán hóa đơn khống để trốn thuế

Để trốn thuế giá trị gia tăng, Nguyễn Khương Hoàng đã hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn, ghi thuế suất 0% để hợp thức hóa…

Hạo Nhiên

Ngày 16/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khương Hoàng (SN 1976, trú tại khối 3B, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Nguyễn Khương Hoàng là kế toán của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo). Người này cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống (trâu, bò, lợn) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

1000041815-1755313511113765165219-0-0-495-792-crop-17553136799641914202237.jpg
Cơ quan ANĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng về tội “Trốn thuế”.

Quá trình điều tra, Công an xác định Hoàng đã hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn, ghi thuế suất 0% để hợp thức hóa việc bán sản phẩm nhập khẩu cho cá nhân thành bán cho doanh nghiệp, nhằm trốn thuế giá trị gia tăng.

Sau đó, Hoàng sử dụng các chứng từ nộp tiền ghi nội dung “thanh toán thay công ty” để hạch toán, kê khai thuế.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 vụ án “Trốn thuế” tại: Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo), Công ty TNHH LB Phú Trọng (khóm Trung Chín, xã Lao Bảo) và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (thôn Long Hưng, xã Hải Lăng).

Theo cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng gần 32 tỷ đồng và Công ty Giang Hiền Quảng Trị trốn 303 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

