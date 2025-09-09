Bắt thêm kẻ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật

Ngày 9/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, mở rộng điều tra, tiếp tục bắt giữ đối tượng có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo...

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Bùi Mạnh Hải ở xã Hải Thịnh lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật. Ngày 8/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Túy, sinh năm 1962, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình, về hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật. Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Xuân Túy đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phê chuẩn.

Đối tượng Đỗ Xuân Túy tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đỗ Xuân Túy và Bùi Mạnh Hải là những đối tượng khiếu kiện nhiều năm tại địa phương, thường xuyên cùng các đầu đơn khiếu kiện khác trên địa bàn tỉnh liên kết, lôi kéo, kích động khiếu kiện, nhiều lần khiếu kiện vượt cấp, tập trung trái phép tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các đối tượng còn dùng thủ đoạn tố cáo các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh liên quan việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn, chỉ đạo xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo.

Trong đó có nhiều nội dung tố cáo không có căn cứ, nhưng vẫn gửi đơn nhằm gây sức ép buộc lãnh đạo các cấp quan tâm giải quyết theo yêu cầu của cá nhân các đối tượng, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, tạo hình ảnh không tốt tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của địa phương.

Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng công tác điều tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan, giúp sức, hỗ trợ trong vụ án Bùi Mạnh Hải, Đỗ Xuân Túy. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật; lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị cán bộ, nhân dân tiếp tục tố giác, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Bùi Mạnh Hải, Đỗ Xuân Túy và các đối tượng có hành vi liên quan,tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

