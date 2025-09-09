Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt thêm kẻ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật

Ngày 9/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, mở rộng điều tra, tiếp tục bắt giữ đối tượng có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo...

Gia Đạt

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Bùi Mạnh Hải ở xã Hải Thịnh lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật. Ngày 8/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Túy, sinh năm 1962, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình, về hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật. Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Xuân Túy đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phê chuẩn.

capture-2968.png
Đối tượng Đỗ Xuân Túy tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đỗ Xuân Túy và Bùi Mạnh Hải là những đối tượng khiếu kiện nhiều năm tại địa phương, thường xuyên cùng các đầu đơn khiếu kiện khác trên địa bàn tỉnh liên kết, lôi kéo, kích động khiếu kiện, nhiều lần khiếu kiện vượt cấp, tập trung trái phép tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các đối tượng còn dùng thủ đoạn tố cáo các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh liên quan việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn, chỉ đạo xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo.

Trong đó có nhiều nội dung tố cáo không có căn cứ, nhưng vẫn gửi đơn nhằm gây sức ép buộc lãnh đạo các cấp quan tâm giải quyết theo yêu cầu của cá nhân các đối tượng, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, tạo hình ảnh không tốt tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của địa phương.

Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng công tác điều tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan, giúp sức, hỗ trợ trong vụ án Bùi Mạnh Hải, Đỗ Xuân Túy. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật; lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị cán bộ, nhân dân tiếp tục tố giác, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Bùi Mạnh Hải, Đỗ Xuân Túy và các đối tượng có hành vi liên quan,tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Ninh Bình #lợi dụng quyền #khiếu nại #tố cáo #bắt giữ #pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi vừa đặt chân về Nghệ An

Sau 3 năm lẩn trốn về tội gây rối trật tự công cộng, ngay khi đặt chân về tỉnh Nghệ An, đối tượng Lương Ngọc Thảo bị lực lượng chức năng tổ chức đón lõng.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi vừa đặt chân về Nghệ An sau nhiều năm lẩn trốn.

images2035811-z6954694498390-5c3ea6f48899da748a203d27a6b01ecd.jpg
Đối tượng trốn truy nã Lương Ngọc Thảo (dấu X) bị lực lượng chức năng bắt giũ.
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ trốn nã vì tội gây rối trật tự công cộng sa lưới sau 2 năm lẩn trốn

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng Phan Công Luân lẩn trốn truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã Phan Công Luân cho Công an TP HCM để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, tháng 3/2022, quá trình làm việc tại TP HCM, Phan Công Luân được một người bạn rủ ngồi nhậu cùng nhiều người khác sau giờ làm.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn (SN: 1969, trú thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi “Giết người” xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra “vỏ bọc” là một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Cấp bách thực hiện giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.