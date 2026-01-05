Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý người đàn ông tàng trữ hàng cấm ở nhà người thân tại Ninh Bình

Lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Hùng cất giấu trái phép 8 bệ pháo hoa nổ với trọng lượng 16,5 kg tại nhà Đặng Văn Phương (là người nhà của Hùng).

Gia Đạt

Ngày 5/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Đông Hoa Lư vừa kiểm tra, phát hiện Phạm Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố Thượng 1, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

capture-5553.png
2-33.jpg
Đối tượng Phạm Văn Hùng cùng tang vật.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và các Lễ hội đầu năm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường Đông Hoa Lư phát hiện Phạm Văn Hùng cất giấu trái phép 8 bệ pháo hoa nổ với trọng lượng 16,5 kg tại nhà Đặng Văn Phương (là người nhà của Hùng) cùng trú tại Tổ dân phố Thượng 1, phường Đông Hoa Lư.

Quá trình làm việc, Phạm Văn Hùng khai mua số pháo trên qua mạng xã hội để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Hiện, Công an phường Đông Hoa Lư đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý Phạm Văn Hùng và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Ninh Bình #hàng cấm #Phạm Văn Hùng #pháo hoa #cấm vận

Bài liên quan

Xã hội

Tuần tra đêm, Công an bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,588g ma túy tổng hợp và 1,3326g heroin.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào lúc 1h ngày 3/1, trong quá trình tuần tra tại khu vực tỉnh lộ 439, đoạn qua xóm Nám, xã Bao La, lực lượng Công an xã Bao La (tỉnh Phú Thọ) phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Tài (sinh năm 1991, trú tại xóm Chù Bụa, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,588g ma túy tổng hợp và 1,3326g heroin.

Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng phát hiện một hành khách tàng trữ ma túy tại sân bay Cát Bi

Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hải Phòng vừa kịp thời phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy tại sân bay Cát Bi.

Ngày 3/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 0h10 ngày 2/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành khách phía sau cổng từ tại khu vực soi chiếu an ninh hành lý xách tay - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, cán bộ an ninh soi chiếu (ANSC) Trần Minh Đức phát hiện một hành khách có biểu hiện nghi vấn, trong túi quần phía sau bên phải có đồ vật bất thường.

Ngay lập tức, cán bộ này đã phối hợp với cán bộ an ninh kiểm soát (ANKS) đưa hành khách vào phòng trực của Tổ ANSC để tiến hành kiểm tra trực quan.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ hàng chục kg pháo nổ ở Nghệ An

Từ công tác nắm tình hình, Công an xã Kim Bảng (Nghệ An) đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 30 kg pháo.

Ngày 3/1, Công an xã Kim Bảng (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ, thu giữ hàng chục kg pháo các loại.

images2075281-gen-h-vu-phao-trang-nh-ch-ng.jpg
Đối tượng Trần Đình Chương (X) cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới