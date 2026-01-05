Xử lý người đàn ông tàng trữ hàng cấm ở nhà người thân tại Ninh Bình

Lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Hùng cất giấu trái phép 8 bệ pháo hoa nổ với trọng lượng 16,5 kg tại nhà Đặng Văn Phương (là người nhà của Hùng).

Ngày 5/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Đông Hoa Lư vừa kiểm tra, phát hiện Phạm Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố Thượng 1, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Đối tượng Phạm Văn Hùng cùng tang vật.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và các Lễ hội đầu năm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường Đông Hoa Lư phát hiện Phạm Văn Hùng cất giấu trái phép 8 bệ pháo hoa nổ với trọng lượng 16,5 kg tại nhà Đặng Văn Phương (là người nhà của Hùng) cùng trú tại Tổ dân phố Thượng 1, phường Đông Hoa Lư.

Quá trình làm việc, Phạm Văn Hùng khai mua số pháo trên qua mạng xã hội để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Hiện, Công an phường Đông Hoa Lư đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý Phạm Văn Hùng và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

