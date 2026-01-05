Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ hình sự hành khách gây rối, huỷ hoại tài sản tại sân bay Cát Bi

Trần Mạnh Hùng – đối tượng gây rối, huỷ hoại tài sản tại sân bay Cát Bi bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hải Ninh

Ngày 5/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Hải An lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng (SN 1971, trú tại 100/68 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời củng cố lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

888888.jpg
Đối tượngTrần Mạnh Hùng

Khoảng 22h30 ngày 2/1/2026, tại khu vực phía trước lối vào điểm kiểm tra an ninh hành khách quốc nội - Cảng HKQT Cát Bi, cán bộ Đội ANHK phát hiện một người đàn ông tự xưng tên Trần Mạnh Hùng có biểu hiện say rượu, không làm chủ được hành vi, to tiếng, chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ Đội ANHK đã chủ động tiếp cận, nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu người đàn ông chấp hành các quy định về ANTT trong khu vực nhà ga sân bay.

Tuy nhiên, ông Hùng không chấp hành, tiếp tục có các hành vi chửi bới, lăng mạ, nhổ nước bọt, ném đồ vật cá nhân về phía cán bộ ANHK.

Mặc dù đã được một người đàn ông đi cùng can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục manh động, rút tấm biển chỉ dẫn hành khách bằng kim loại ném về phía màn hình điện tử hướng dẫn thủ tục hàng không, gây hư hỏng tài sản của Cảng HKQT Cát Bi.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, lực lượng Đội ANHK đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng gây rối ra khu vực bên ngoài nhà ga hành khách để xử lý nhưng đối tượng vẫn chống đối, hành hung lực lượng làm nhiệm vụ, khiến 2 cán bộ Đội ANHK là Thiếu úy Phạm Đức Hùng và Thượng úy Nguyễn Quốc Hoàn bị xây xát nhẹ ở vùng mặt và cổ tay.

Sau đó, lực lượng ANHK đã đưa Trần Mạnh Hùng về phòng trực của Tổ An ninh kiểm soát; đồng thời thông báo Trực ban Cảng HKQT Cát Bi, Trực ban Cảng vụ hàng không và Công an phường Hải An để phối hợp xử lý theo quy định.

Qua xác minh ban đầu với đại diện Hãng hàng không Vietjet Air, trong danh sách mua vé chuyến bay VJ285 chặng Hải Phòng - TP HCM, khởi hành lúc 23h25 ngày 2/1/2026, có tên hành khách “TRAN MANH HUNG” trùng với tên tự xưng của người gây rối.

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hành khách này chưa làm thủ tục hàng không để lấy thẻ lên tàu bay. Kiểm kê hành lý xách tay cũng không phát hiện giấy tờ tùy thân của hành khách.

Hậu quả của vụ việc làm 1 màn hình điện tử hướng dẫn thủ tục hành khách, là tài sản của Cảng HKQT Cát Bi, bị vỡ, hư hỏng; 2 cán bộ Đội ANHK bị xây xát nhẹ.

Công an phường Hải An đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Mạnh Hùng về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời củng cố lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Hải Phòng #sân bay Cát Bi #gây rối #tài sản #Trần Mạnh Hùng #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 23h45, ngày 2/1/2026, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 37, đoạn qua Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động, phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 3000 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 3000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, 2 đối tượng Nguyễn Duy Khánh và Đỗ Văn Tân đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Ngày 05/01, thông tin từ Công an xã Mỹ Đức Tây (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thư giữ gần 3000 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào khoảng 05h50 ngày 25/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, Tổ tuần tra Công an xã Mỹ Đức Tây phát hiện 02 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng để kiểm tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới