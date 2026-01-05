Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tàu 'ma' trôi dạt ở Quảng Ngãi có dấu hiệu chập cháy

Dù là tàu cá, không có khí tài quân sự, tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện ngư cụ trên tàu, không có dấu hiệu hoạt động sản xuất.

Tuệ Minh

Ngày 5/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (BĐBP Quảng Ngãi) đã có báo cáo kết quả kiểm tra tàu cá nước ngoài nghi quốc tịch Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn trong vùng nước cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả kiểm tra, bên ngoài tàu vỏ thép có ghi chữ Trung Quốc (tạm dịch là Quỳnh Đam Ngư), số hiệu 08888, thân xanh dương, cabin trắng, các thiết bị máy móc bên ngoài không hoạt động.

1000026436.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra tàu vỏ sắt trôi dạt, mắc cạn tại Quảng Ngãi.

Nhiều vị trí, bộ phận trên khoang bị gỉ sét, hư hỏng. Kích thước thân tàu nơi dài nhất 46,42m, nơi rộng nhất 8,5m, độ sâu 4,2m. Kết cấu bên trong tàu còn nguyên vẹn, có sự xáo trộn đồ đạc, vật dụng trên khu vực cabin.

Lực lượng kiểm tra đã thu giữ 2 tập tài liệu, giấy tờ có chữ Trung Quốc trong buồng lái và phòng ngủ của thuyền viên, 1 thẻ nhớ tại camera giám sát, 2 sim điện thoại, để phục vụ xác minh, điều tra.

Tại khoang máy ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính của tàu và nhiều thiết bi phục vụ sửa chữa trên khoang.

Kiểm tra hệ thống lưu chứa, cung cấp nhiên liệu cho động cơ máy chính của tàu, lực lượng biên phòng phát hiện có dầu D.O được chứa trong két hàn khép kín với 2 bên mạn tàu và khoang chứa phía sau đuôi tàu.

Về hoạt động của tàu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, đây là loại tàu cá, không có khí tài quân sự.

Tuy nhiên, không phát hiện ngư cụ trên tàu, không có dấu hiệu hoạt động sản xuất, ghi nhận có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện tàu bị mắc cạn khoảng 5-7 ngày.

Trước đó, khoảng 5h ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc (số hiệu 08888) trọng tải khoảng 300 tấn, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường).

Qua kiểm tra ban đầu từ bên ngoài, tàu trong tình trạng đóng kín cửa, không có dấu hiệu hoạt động của thiết bị máy móc có trên tàu và không có người trên tàu. Xung quanh hiện trường nơi phát hiện tàu mắc cạn không xuất hiện vết dầu loang.

Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888. Trước đó, khoảng 19h ngày 3/1/2026, Tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa - Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do và mắc cạn vào vùng biển Dung Quất, cách bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 100m.

Tàu vỏ sắt dài hơn 45m trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.
#Tàu cá nghi Trung Quốc trôi dạt #Kiểm tra tàu bị mắc cạn Quảng Ngãi #Tình trạng tàu vỏ thép trôi dạt #Phát hiện dấu hiệu chập cháy và hư hỏng #Hoạt động điều tra và xác minh tàu nước ngoài

Bài liên quan

Xã hội

Tàu nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi

Ngày 4/1, tàu Trung Quốc trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đang phối hợp để xử lý tình huống.

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp cận, xử lý tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

1000026425.jpg
Tàu trôi dạt mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.
Xem chi tiết

Xã hội

Chậm báo cáo về vụ tàu mắc cạn, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi bị phê bình

Liên quan đến vụ việc tàu Star Beuno gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi bị Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình.

Sáng 04/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý về việc tàu Star Bueno bị mắc cạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới