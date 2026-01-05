Bắt tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn ở Thái Nguyên

Ngày 5/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa bắt Tống Thành Ninh, lái xe đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực phường Tích Lương (Thái Nguyên).

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 21/12/2025, trên tuyến đường Việt Bắc đoạn qua tổ dân phố Tân Lập 13, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, bà Lê Thị Khánh H (SN 1957) và bà Nguyễn Thị H (SN 1959), cùng trú tại tổ Phú Xá 7, phường Tích Lương, đang đạp xe tập thể dục buổi sáng thì bị một xe ô tô chưa xác định đặc điểm va chạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị H tử vong khi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bà Lê Thị Khánh H bị thương nặng, đang được cấp cứu, điều trị. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, người điều khiển ô tô đã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu quan trọng từ quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn là Tống Thành Ninh (SN 1985, trú tại tổ dân phố Nhân Lễ, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Tống Thành Ninh khai nhận, rạng sáng 21/12/2025, đối tượng này điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 17A-031.37, lưu thông trên đường Việt Bắc. Do điều kiện thời tiết xấu, có sương mù, cộng với việc buồn ngủ, thiếu tập trung quan sát, Ninh đã gây tai nạn đối với hai người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều phía trước. Sau khi xảy ra va chạm, mặc dù quan sát thấy 2 người phụ nữ ngã nằm bất động trên đường, song vì lo sợ bị phát hiện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Ninh cũng đã sử dụng một số thủ đoạn để che giấu hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thành Ninh về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

