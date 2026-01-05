Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn ở Thái Nguyên

Sau khi gây tai nạn, Tống Thành Ninh điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Gia Đạt

Ngày 5/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa bắt Tống Thành Ninh, lái xe đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực phường Tích Lương (Thái Nguyên).

5.jpg
Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 21/12/2025, trên tuyến đường Việt Bắc đoạn qua tổ dân phố Tân Lập 13, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, bà Lê Thị Khánh H (SN 1957) và bà Nguyễn Thị H (SN 1959), cùng trú tại tổ Phú Xá 7, phường Tích Lương, đang đạp xe tập thể dục buổi sáng thì bị một xe ô tô chưa xác định đặc điểm va chạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị H tử vong khi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bà Lê Thị Khánh H bị thương nặng, đang được cấp cứu, điều trị. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, người điều khiển ô tô đã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu quan trọng từ quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn là Tống Thành Ninh (SN 1985, trú tại tổ dân phố Nhân Lễ, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Tống Thành Ninh khai nhận, rạng sáng 21/12/2025, đối tượng này điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 17A-031.37, lưu thông trên đường Việt Bắc. Do điều kiện thời tiết xấu, có sương mù, cộng với việc buồn ngủ, thiếu tập trung quan sát, Ninh đã gây tai nạn đối với hai người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều phía trước. Sau khi xảy ra va chạm, mặc dù quan sát thấy 2 người phụ nữ ngã nằm bất động trên đường, song vì lo sợ bị phát hiện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Ninh cũng đã sử dụng một số thủ đoạn để che giấu hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thành Ninh về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#tai nạn #Thái Nguyên #xe ô tô #bỏ trốn #Tống Thành Ninh #xử lý tai nạn

Bài liên quan

Xã hội

Sau va chạm xe đầu kéo lật xuống ruộng, xe tải nằm 'phơi bụng' trên đường

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo chở cát bị lật xuống ruộng, trong khi xe tải chở gạch lật ra đường, toàn bộ gạch trên xe đổ tràn ra mặt đường.

Sáng 28/12, tại khu vực ngã tư Tân Minh, trên Quốc lộ 7C (còn gọi là đường N5), đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương cũ, nay là xã Văn Hiến (Nghệ An) đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe đầu kéo chở cát và xe tải chở gạch.

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo chở cát bị lật xuống ruộng, trong khi xe tải chở gạch lật ra đường, toàn bộ gạch trên xe đổ tràn ra mặt đường.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải va chạm xe máy, bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở xã Cồn Tiên (Quảng Trị) khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Ngày 28/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở xã Cồn Tiên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe tải chở keo tràm mang BKS: 74C-109.11 lưu thông trên tuyến ĐT575 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 1A. Khi đến ngã tư giao giữa ĐT575 và ĐT576, thuộc địa bàn xã Cồn Tiên đã xảy ra va chạm với 1 xe mô tô.

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), khiến một người tử vong.

Khoảng 11h35' ngày 27/12, xe ô tô đầu kéo mang BKS 38A - 683.56 kéo theo rơ-móoc mang BKS 38R - 023.15 chở cát xây dựng di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam.

Khi lưu thông tới Km773+700, thuộc địa phận thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 37E1 - 154.72 do ông N.V.L. (SN 1964, trú xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) cầm lái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới