Hà Nội

Xã hội

Lừa đảo làm thủ tục đất đai, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Lợi dụng việc làm thủ tục đất đai, đối tượng Trần Văn Dũng đã lập hợp đồng ủy quyền toàn phần để chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Gia Đạt

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn giai đoạn 2022–2023, liên quan đến đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1997, trú phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh).

capture-7199.png
Đối tượng Trần Văn Dũng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 15/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận đơn tố giác của 5 công dân, phản ánh việc đã giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trần Văn Dũng để nhờ thực hiện các thủ tục hành chính như tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận. Tuy nhiên, đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng này để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Dũng là lập các hợp đồng “ủy quyền toàn phần”, trong đó trao cho đối tượng toàn quyền định đoạt tài sản, bao gồm chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho… không đúng với mong muốn ban đầu của người ủy quyền. Do quen biết và chủ quan, nhiều bị hại không đọc kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký. Sau đó, Dũng dùng các giấy chứng nhận này để chuyển nhượng cho bên thứ ba, thu lợi bất chính.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, thông qua việc nhận làm thủ tục đất đai và vay tiền, Dũng đã trực tiếp chiếm đoạt của các bị hại 160 triệu đồng cùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, từ các giao dịch chuyển nhượng trái phép cho một số cá nhân khác, đối tượng còn nhận tổng số tiền hơn 2,07 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do khó khăn kinh tế, nợ nần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ trước.

Quá trình giải quyết vụ việc gặp nhiều khó khăn do đối tượng liên tục lẩn trốn, khiến nguồn tin phải tạm đình chỉ và phục hồi nhiều lần. Đến ngày 28/12/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Dũng tại Hà Nội, đồng thời ra quyết định phục hồi điều tra và tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Dũng có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối với số tiền hơn 2 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng đất, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xem xét trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ.

Vụ án là lời cảnh báo người dân cần thận trọng khi ký kết các hợp đồng ủy quyền liên quan đến đất đai, phải đọc kỹ nội dung văn bản và thực hiện giao dịch qua các kênh pháp lý an toàn nhằm tránh rủi ro, thiệt hại về tài sản.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo #đất đai #chiếm đoạt #Trần Văn Dũng #tài chính #hợp đồng

