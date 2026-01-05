Hà Nội

Cựu hot girl trường Luật khoe thân hình bốc lửa với bikini

Cộng đồng trẻ

Cựu hot girl trường Luật khoe thân hình bốc lửa với bikini

Từng được biết với danh xưng hot girl trường Luật, Bạch Huyền Trang mới đây khiến netizen xuýt xoa khi tung bộ ảnh khoe vóc dáng cực phẩm trong bikini táo bạo.

Trầm Phương
Bạch Huyền Trang không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ Hà thành. Từng là sinh viên ưu tú của Đại học Luật Hà Nội, cô nàng không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập mà còn bởi gương mặt thanh tú, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Huyền Trang xuất hiện trong không gian sang trọng của một resort. Cô lựa chọn thiết kế bikini phối hợp độc đáo giữa phần áo đính kim sa lấp lánh và quần short chất liệu da lộn viền lông. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp này không chỉ mang lại vẻ ngoài thời thượng mà còn tôn lên triệt để làn da trắng sứ cùng đường cong "đồng hồ cát" đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Cô khéo léo kết hợp cùng trang sức tối giản như vòng tay và nhẫn, giữ cho tổng thể vừa sang chảnh vừa không quá rườm rà. (Ảnh: IGNV)
Không khó để nhận ra cựu hot girl trường Luật rất chăm chút cho vóc dáng. Với vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc và đôi chân dài miên man, Huyền Trang dễ dàng chinh phục mọi góc nhìn. (Ảnh: IGNV)
Khác với vẻ đẹp ngây thơ thời mới nổi, Huyền Trang hiện tại mang phong cách mặn mà, quyến rũ và đầy tự tin của một người phụ nữ hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Bạch Huyền Trang hiện đang rất thành công trong vai trò người mẫu ảnh và KOL trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang. (Ảnh: IGNV)
Cô luôn biết cách làm mới hình ảnh bản thân, từ những bộ cánh công sở thanh lịch đến những trang phục bikini táo bạo, phóng khoáng. (Ảnh: IGNV)
Huyền Trang luôn cực kỳ khéo léo trong khoản tạo dáng nhằm khoe trọn hình thể nuột nà. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân với hơn 145.000 người theo dõi, Huyền Trang thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường cùng các chuyến du lịch sang chảnh khác nhau. (Ảnh: IGNV)
#Cựu hot girl trường Luật #hto girl trường luật #bạch huyền trang #diện bikini #hot girl đại học luật #bikini

