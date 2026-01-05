Cựu hot girl trường Luật khoe thân hình bốc lửa với bikini

Từng được biết với danh xưng hot girl trường Luật, Bạch Huyền Trang mới đây khiến netizen xuýt xoa khi tung bộ ảnh khoe vóc dáng cực phẩm trong bikini táo bạo.
Sau thời gian dài im ắng, Mitsubishi mới đây đã bất ngờ hé lộ hình ảnh đầu tiên về mẫu SUV Pajero Sport thế hệ mới. Xe được phát triển dựa trên nền tảng Triton.
Trải rộng ở miền Đông Thái Lan, Vườn quốc gia Dong Phayayen–Khao Yai là quần thể rừng nhiệt đới tiêu biểu bậc nhất Đông Nam Á.
Các chuyên gia dự báo Trái đất sẽ hứng chịu nhiều đợt bão địa từ trong tháng 1. Trong đó, nhiễu động từ trường mạnh có thể xuất hiện vào một số ngày giữa tháng.
Alpine A390 chạy điện được lắp ráp tại Dieppe ở Pháp, mẫu xe này có 3 cấu hình, và bản mạnh nhất sản sinh công suất 470 mã lực, tầm hoạt động xa nhất là 555 km.
Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình J-20A thuộc Không quân Trung Quốc có trang bị động cơ WS-15 mới vừa được tiết lộ.
Ngoài hương vị thơm ngon, cá sủ vàng được săn lùng còn bởi bộ phận bong bóng cá có giá lên tới 45.000-55.000 USD/kg.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/1, Kim Ngưu được quý nhân chỉ dẫn, có thể tránh được rủi ro. Xử Nữ muốn đạt kết quả tốt thì nên có trách nhiệm hơn.
Ngôi nhà sử dụng cấu trúc bê tông nguyên khối lộ thiên giúp giảm thiểu độ phức tạp trong xây dựng, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp thô mộc của vật liệu.
Thuý Ngân diện váy tone đỏ rực dịp đầu năm mới. Hoà Minzy tích cực quảng bá cho concert sắp diễn ra.
Người dùng iPhone 15 và iPhone 16 Pro Max phản ánh pin phồng khi đang bay, làm dấy lên lo ngại về an toàn pin và chất lượng sản xuất của Apple.
Mai anh đào bung nở dọc các con đường làng chè Mộc Châu, điểm tô sắc hồng giữa không gian xanh mướt, trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách.
Trong vòng 10 ngày tới, các con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, cơ hội làm giàu và tích lũy tài chính bền vững, cuộc sống viên mãn tràn đầy hạnh phúc.
Nằm bên bờ sông Nile thuộc địa phận Sudan, di tích Kerma là minh chứng rực rỡ cho một nền văn minh châu Phi phát triển sớm và độc lập.
Trong chuyến du lịch 10 ngày ở Nhật Bản, Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An cùng con gái đi ngắm tuyết, lá vàng rơi.
Chiếc mặt nạ bằng đồng hình chữ nhật có niên đại 3.000 năm đã được tìm thấy ở Argentina gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Tà Xùa (Sơn La) điểm săn mây nổi tiếng của Việt Nam vừa được NDTV xếp vào danh sách 26 điểm đến “nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà” nên khám phá năm 2026.
Giá chip nhớ tăng mạnh có thể khiến smartphone giá rẻ bị cắt cấu hình RAM, đẩy người dùng vào nguy cơ “tiền mất tật mang” từ năm 2026.
Bước sang 2026, Hyundai lên kế hoạch ra loạt sản phẩm chiến lược toàn cầu với sự kết hợp giữa xe hoàn toàn mới, nâng cấp vòng đời và các phiên bản thế hệ mới.
Sau hơn một năm kể từ khi xuất hiện tại Goodwood Festival of Speed 2024, siêu xe Red Bull RB17 bản thương mại đã chính thức lộ diện với thiết kế hoàn chỉnh.
Rời xa bộ trang phục thi đấu năng động thường ngày, Maya Taguchi xuất hiện đầy dịu dàng và đằm thắm trong bộ trang phục truyền thống Kimono.