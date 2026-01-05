Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Thường trực Chính phủ yêu cầu chậm nhất trong tháng 1 năm 2026 phải hoàn thành lựa chọn Tư vấn quốc tế dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 4/1/2026 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt.

Ảnh minh họa.

Thông báo kết luận nêu rõ, thời gian qua, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp…và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó tập trung hoàn thiện về thể chế, chính sách.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan còn lúng túng trong việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, nhất là nghiên cứu, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư (đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động, rủi ro, khách quan, khoa học, bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Về Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 và ký Hiệp định nối ray, xây dựng cầu đường sắt qua biên giới, hoàn thành trong tháng 3 năm 2026; hoàn thành thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 giữa hai nước trong tháng 7 năm 2026 để khởi công Dự án như báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định Dự án thành phần 2 theo đề nghị Bộ Xây dựng để sớm thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư của Dự án; theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành định mức, đơn giá cho Dự án trên cơ sở tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án; chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính,… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo kịp thời nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2026.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích cực triển khai công tác giải phòng mặt bằng (GPMB) và di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên theo các cơ chế đã được Quốc hội chấp thuận.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chậm nhất trong tháng 1 năm 2026 phải hoàn thành lựa chọn Tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn Tư vấn quốc tế để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2026.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, và các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho Dự án.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và Nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực; trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động…bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro…theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/1/2026.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, chịu trách nhiệm về các đánh giá tác động của các chính sách thuộc chức năng của mình để bảo đảm tính khả thi, minh bạch, chống tham nhũng tiêu cực.

Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ GPMB vì thiếu vốn.

Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và UBND TPHCM chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại hai thành phố theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng; rà soát báo cáo Thành ủy về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt trong nước; nghiên cứu xem xét ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tuyến Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành,…).