Xe máy va chạm xe tải trên quốc lộ 1A, người đàn ông tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 14h50 ngày 05/01, xe tải BKS 38C-200.91 do anh Phạm Phúc (SN 1990, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên QL 1A, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến ngã tư QL 1A giao với đường Hà Huy Tập (xã Cẩm Xuyên) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 38U1-0842 do ông L.V.N. (SN 1957, trú thôn 5, xã Cẩm Xuyên) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông L.V.N tử vong tại chỗ, còn xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

