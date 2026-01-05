Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe máy va chạm xe tải trên quốc lộ 1A, người đàn ông tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Khoảng 14h50 ngày 05/01, xe tải BKS 38C-200.91 do anh Phạm Phúc (SN 1990, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên QL 1A, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến ngã tư QL 1A giao với đường Hà Huy Tập (xã Cẩm Xuyên) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 38U1-0842 do ông L.V.N. (SN 1957, trú thôn 5, xã Cẩm Xuyên) điều khiển.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông L.V.N tử vong tại chỗ, còn xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo:

(Nguồn: THĐT)
#Tai nạn #giao thông #Hà Tĩnh #người đàn ông #tử vong #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Bắt tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn ở Thái Nguyên

Sau khi gây tai nạn, Tống Thành Ninh điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa bắt Tống Thành Ninh, lái xe đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực phường Tích Lương (Thái Nguyên).

5.jpg
Khu vực nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn làm 4 người thương vong ở Quảng Trị

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

Tối 28/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu trong vụ xe tải lao vào nhà dân ở thôn Bình Sơn (xã Cồn Tiên) làm một bé trai tử vong, ba người khác bị thương.

Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định. Thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện thời tiết khô ráo, ánh sáng tự nhiên, mật độ tham gia giao thông thưa thớt.

Xem chi tiết

Xã hội

Toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 124 người.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), qua số liệu trích xuất từ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông cho thấy, ngày 3/1 (tính từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1), cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (36,36%), giảm 14 người chết (46,67%), giảm 2 người bị thương (6,90%). So với ngày 2/1, tai nạn giao thông giảm 36 vụ (50,70%), giảm 25 người chết (60,98%), giảm 29 người bị thương (51,79%).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới