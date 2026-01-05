Hà Nội

Xã hội

Sống chung với nhau như vợ chồng, vẫn trộm của người tình 27 triệu

Hiếu cùng sống với chị H. như vợ chồng, nhưng khi phát hiện trong túi áo khoác của người tình có 27 triệu đồng, anh ta đã trộm mất.

Khánh Hoài

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Đa Mai đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lục Văn Hiếu (sinh ngày 10/11/1987, trú tại phố Giá 1, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng 18h ngày 02/01, Công an phường Đa Mai tiếp nhận tin báo chị Trần Thị H (sinh năm 1978, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn An Dương, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh; hiện đang ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) về việc khoảng 17h cùng ngày, chị đi làm về nhà thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp mất số tiền 27 triệu đồng.

cats-8541.jpg
Đối tượng Hiếu bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đa Mai đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét, triệu tập đối tượng nghi vấn.

Sau hơn 6h kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng Công an điều tra làm rõ và vận động đối tượng trộm cắp là Lục Văn Hiếu. Đáng chú ý, Hiếu cùng sống với chị H. như vợ chồng ở tại địa chỉ số 35, tổ dân phố số 3, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Cơ quan Công an, Hiếu khai nhận chiều 1/1, trong khi tìm quần áo trong tủ để đi tắm phát hiện trong túi áo khoác màu đen của chị H. treo trong tủ có một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp số tiền trên.

Sáng 2/1, đối tượng dắt xe máy ra khỏi nhà giả vờ đi làm, đợi khi chị H. vắng nhà liền quay trở về để thực hiện hành vi trộm cắp số tiền trên. Nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng đã tạo hiện trường giả, xáo trộn toàn bộ đồ đạc, vật dụng, quần áo trong nhà.

Hiếu đã tự giác giao nộp toàn bộ số tiền 27 triệu đồng cho Cơ quan Công an. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lục Văn Hiếu về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Tuần tra đêm, Công an bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,588g ma túy tổng hợp và 1,3326g heroin.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào lúc 1h ngày 3/1, trong quá trình tuần tra tại khu vực tỉnh lộ 439, đoạn qua xóm Nám, xã Bao La, lực lượng Công an xã Bao La (tỉnh Phú Thọ) phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Tài (sinh năm 1991, trú tại xóm Chù Bụa, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,588g ma túy tổng hợp và 1,3326g heroin.

Xem chi tiết

Xã hội

Báo cháy giả, một nam thanh niên ở Cao Bằng bị xử phạt

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng nhanh chóng đến hiện trường, nhưng không thấy xuất hiện dấu hiệu nào của vụ cháy.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Cao Bằng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6.250.000 đồng đối với M.T.K (sinh năm 2008, trú tại xóm Lũng Phiệt, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả” theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

Theo cơ quan Công an, trước đó, khoảng 23h13, ngày 29/12/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo cháy về việc xảy ra cháy tại xóm Hợp Thành, xã Bế Văn Đàn (tỉnh Cao Bằng).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'đạo chích' trộm hơn tỷ, dùng 500 triệu mua quà tặng bạn gái

Sau khi trộm cắp hơn tỷ đồng trong cốp xe tại một bệnh viện, Được lấy số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Được (SN 1986, trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đỗ Tấn Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma” hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Xem chi tiết

