Sống chung với nhau như vợ chồng, vẫn trộm của người tình 27 triệu

Hiếu cùng sống với chị H. như vợ chồng, nhưng khi phát hiện trong túi áo khoác của người tình có 27 triệu đồng, anh ta đã trộm mất.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Đa Mai đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lục Văn Hiếu (sinh ngày 10/11/1987, trú tại phố Giá 1, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng 18h ngày 02/01, Công an phường Đa Mai tiếp nhận tin báo chị Trần Thị H (sinh năm 1978, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn An Dương, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh; hiện đang ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) về việc khoảng 17h cùng ngày, chị đi làm về nhà thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp mất số tiền 27 triệu đồng.

Đối tượng Hiếu bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đa Mai đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét, triệu tập đối tượng nghi vấn.

Sau hơn 6h kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng Công an điều tra làm rõ và vận động đối tượng trộm cắp là Lục Văn Hiếu. Đáng chú ý, Hiếu cùng sống với chị H. như vợ chồng ở tại địa chỉ số 35, tổ dân phố số 3, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Cơ quan Công an, Hiếu khai nhận chiều 1/1, trong khi tìm quần áo trong tủ để đi tắm phát hiện trong túi áo khoác màu đen của chị H. treo trong tủ có một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp số tiền trên.

Sáng 2/1, đối tượng dắt xe máy ra khỏi nhà giả vờ đi làm, đợi khi chị H. vắng nhà liền quay trở về để thực hiện hành vi trộm cắp số tiền trên. Nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng đã tạo hiện trường giả, xáo trộn toàn bộ đồ đạc, vật dụng, quần áo trong nhà.

Hiếu đã tự giác giao nộp toàn bộ số tiền 27 triệu đồng cho Cơ quan Công an. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lục Văn Hiếu về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

