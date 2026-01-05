Doanh nghiệp xây dựng được bỏ chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án

Bộ Xây dựng cho biết, một số loại chứng chỉ cá nhân sẽ được cắt giảm, bỏ bớt và chứng chỉ cá nhân đầu tiên bỏ là chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án.

Chiều 5/1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 13 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật Xây dựng.

TẤT CẢ CÁC CÔNG TRÌNH, TRỪ NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐỀU PHẢI THÔNG BÁO THỜI ĐIỂM KHỞI CÔNG

Giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của Luật, liên quan quy định cấp giấy phép xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết Luật Xây dựng nêu rõ nguyên tắc từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng chỉ kiểm soát 1 lần đối với mỗi dự án, công trình xây dựng.

Theo đó, các dự án, công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng thì được miễn giấy phép xây dựng.

Đai diện Bộ Xây dựng thông tin báo chí về Luật Xây dựng.

Đối với các công trình còn lại, Luật quy định đơn giản hóa thủ tục theo hướng thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình; đơn giản hóa về hồ sơ và điều kiện; giảm tối đa thời gian cấp giấy phép (dự kiến tối đa 7 ngày).

Về xây dựng công trình, Luật cắt giảm đối tượng phải thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu; cụ thể hóa về điều kiện khởi công xây dựng.

Luật Xây dựng đồng thời bãi bỏ yêu cầu về điều kiện năng lực và chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp; cắt giảm một số lĩnh vực không yêu cầu chứng chỉ hành nghề của cá nhân.

Trả lời thêm về chính sách miễn giấy phép xây dựng và công tác hậu kiểm khi áp dụng chính sách này, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh nguyên tắc của Luật là bất kể công trình xây dựng nào từ lúc chuẩn bị đến khi thi công xây dựng đều phải được cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát một lần. Nếu công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng thì không phải cấp giấy phép xây dựng.

“Các trường hợp còn lại sẽ phải cấp giấy phép xây dựng, nhưng trình tự, thủ tục hành chính cho việc này sẽ được đơn giản hóa tối đa”, đại diện Bộ Xây dựng làm rõ.

Về quản lý sau khi công trình khởi công, đại diện Bộ Xây dựng khẳng định tất cả công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) đều phải thông báo thời điểm khởi công đến các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương có trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng ở địa phương. Từ thời điểm khởi công đến khi kết thúc đưa công trình vào sử dụng, Luật quy định rõ trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Cơ quan này sẽ là nơi tiếp nhận thông báo khởi công, và sẽ phải chủ động thực hiện kiểm tra và kiểm soát việc khởi công xây dựng từ lúc khởi công đến khi kết thúc. Như vậy, trách nhiệm trong việc này hoàn toàn phân cấp cho địa phương.

Ngoài ra, Luật Xây dựng bổ sung quy định ở điều 49 về gắn biển thông tin công trình và nêu rõ tất cả công trình xây dựng phải có. Theo đó, chủ đầu tư phải gắn thêm thiết bị giám sát, trong quá trình xây dựng có thể kết nối với cơ quan quản lý để kiểm soát.

BỎ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trả lời chi tiết câu hỏi của PV Báo Tri thức và Cuộc sống về nội dung bãi bỏ yêu cầu về điều kiện năng lực và chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp; cắt giảm một số lĩnh vực không yêu cầu chứng chỉ hành nghề của cá nhân, đại diện Bộ Xây dựng cho biết: Thực hiện theo yêu cầu đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết 06 của Chính phủ cũng như Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Quyết định 1757 về việc cắt giảm một số điều kiện đầu tư kinh doanh. Trong đó, không yêu cầu quy định về điều kiện kinh doanh cũng như chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Để thể chế hóa quyết định này, Bộ Xây dựng đã đưa vào trong Luật Xây dựng lần này, tức là sẽ không yêu cầu về điều kiện kinh doanh đối với bất kể doanh nghiệp nào hoạt động xây dựng, cũng như không yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực đối với doanh nghiệp đấy nữa. Bộ cũng đã đồng bộ với các danh mục tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư là bỏ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp tham gia các hoạt động xây dựng.

Về băn khoăn quy định này liệu có ảnh hưởng đối với các nhà thầu khi tham gia hoạt động đấu thầu? Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, khi tham gia hoạt động đấu thầu, các điều kiện tương ứng với từng gói thầu sẽ được quy định cụ thể và thực hiện theo Luật Đấu thầu.

Về việc cắt giảm chứng chỉ hành nghề cá nhân, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, một số loại chứng chỉ cá nhân sẽ được cắt giảm, bỏ bớt và chứng chỉ cá nhân đầu tiên bỏ là chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính để xem xét về điều kiện đối với cá nhân thực hiện việc quản lý chi phí…