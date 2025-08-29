Hà Nội

Xã hội

Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi vừa đặt chân về Nghệ An

Sau 3 năm lẩn trốn về tội gây rối trật tự công cộng, ngay khi đặt chân về tỉnh Nghệ An, đối tượng Lương Ngọc Thảo bị lực lượng chức năng tổ chức đón lõng.

Thanh Hà

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi vừa đặt chân về Nghệ An sau nhiều năm lẩn trốn.

images2035811-z6954694498390-5c3ea6f48899da748a203d27a6b01ecd.jpg
Đối tượng trốn truy nã Lương Ngọc Thảo (dấu X) bị lực lượng chức năng bắt giũ.

Đối tượng là Lương Ngọc Thảo (SN 2000, trú xã Tam Quang, Nghệ An), từng gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Bắc Ninh. Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.

Qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện Thảo sẽ di chuyển từ biên giới Campuchia ra các tỉnh phía Bắc. Công an xã Lượng Minh cùng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã tổ chức đón lõng.

Đến khoảng 8h ngày 11/8, tại bến xe Bắc Vinh (phường Vinh Hưng, Nghệ An), lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Lương Ngọc Thảo.

Hiện, cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

#Nghệ An #Công an #trốn nã #gây rối #trật tự #công cộng

