Xã hội

Cháy nhà do sạc xe đạp điện, kịp thời cứu 4 người mắc kẹt lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.

Gia Đạt

Ngày 6/1, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, vào lúc 1h23 rạng sáng 5/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Đĩnh, trú tại Tổ dân phố 13, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang.

608902738-1358056033025306-3335926115179399901-n.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức trinh sát, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà có 4 người đang ngủ, nguy cơ ngạt khói độc và cháy lan đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn theo lối thoát nạn thứ hai, đồng thời triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy.

Khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, do hạn chế tầm quan sát trong môi trường nhiều khói, khí độc, binh nhất Phí Quang Nam, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không may bị mảnh kính vỡ đâm bị thương và đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trong quá trình sạc xe đạp điện. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5,3 triệu đồng. Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không sạc xe đạp điện, xe máy điện qua đêm hoặc trong khu vực kín, gần nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy. Sử dụng thiết bị sạc chính hãng, ngắt nguồn điện khi không sử dụng và chủ động bố trí lối thoát nạn an toàn nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho gia đình.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy nhà #chập điện #cứu nạn #Tuyên Quang #xe đạp điện #an toàn

