Vụ mua bán hơn 6 tấn pháo nổ ở Hà Nội, đối tượng khai gì?

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ vụ mua bán hơn 6 tấn pháo nổ.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Yên (SN 1983, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) có hoạt động mua bán pháo nổ với số lượng rất lớn. Đến khoảng 19h ngày 4/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố bắt quả tang Nguyễn Văn Yên có hành vi buôn bán pháo nổ tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hoà, TP Hà Nội.

Tang vật thu giữ là 1 thùng pháo nổ. Đấu tranh tại chỗ, Yên khai bán pháo nổ cho Nguyễn Thị Loan (SN 1982; trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội). Khám xét nơi ở của Loan, cơ quan Công an thu giữ 19 thùng pháo có khối lượng 250 kg. Tiếp tục khám xét kho hàng của Nguyễn Văn Yên tại thôn Hậu Xá, xã Vân Đình, TP Hà Nội, cơ quan Công an thu giữ khoảng 6,3 tấn pháo nổ các loại.

Tại cơ quan Công an, Yên khai làm lái xe đường dài, đã mua pháo từ Trung Quốc từ tháng 3 năm 2025 với giá 200.000 đồng/1 hộp về cất giấu đến cuối năm bán với giá 800.000 - 900.000 đồng/hộp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

