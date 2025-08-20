Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế.

Hạo Nhiên

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn (SN: 1969, trú thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi “Giết người” xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra “vỏ bọc” là một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Qua truy vết, xác minh tung tích, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Sơn tại nhà riêng.

68a57dbff2c06.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Sơn.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Sơn luôn tìm cách trốn tránh, khai báo “nhỏ giọt” nhưng với các thông tin, chứng cứ Cơ quan CSĐT đã thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa bắt truy bắt giữ thành công đối tượng Lưu Anh Kiên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Cũ) ra quyết định truy nã quốc tế về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 11/11/2007 tại cửa hàng kinh doanh Luật Lệ thuộc tổ dân phố 6, xã Đức Thọ.

Sau khi gây án, Lưu Anh Kiên bỏ trốn khỏi địa phương đi ra nước ngoài sinh sống gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng chức năng trong truy vết, xác minh tung tích của đối tượng.

68a57e19bae08.jpg
Lưu Anh Kiên tại cơ quan Công an.

Nhưng khi nhận được tin Lưu Anh Kiên chuẩn bị từ Malaysia về Việt Nam, lực lượng công an đã “đón lõng” bắt giữ khi đối tượng vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Làm việc với cơ quan Công an, Lưu Anh Kiên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, 2 vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an Hà Tĩnh #bắt giữ #đối tượng #truy nã đặc biệt #truy nã quốc tế #giết người

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh bị cơ quan chức năng bắt giữ thành công khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện trọng đại năm 2025; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 327 Công an tỉnh về mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã triển khai khai lực lượng và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

capture-3603.png
Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo

Đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đối tượng truy nã Trương Thanh Tùng đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Ngày 13/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công tác tại cửa khẩu đã kịp thời bắt giữ đối tượng đang bị truy nã trong lúc nhập cảnh vào Việt Nam.

thanh-nien-bi-truy-na-o-quang-tri-1965-9908.jpg
Đối tượng Trương Thanh Tùng.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội

Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn (SN: 1982, trú tại: 294 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

capture.png
Đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới