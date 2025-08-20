Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn (SN: 1969, trú thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi “Giết người” xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra “vỏ bọc” là một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Qua truy vết, xác minh tung tích, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Sơn tại nhà riêng.

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Sơn luôn tìm cách trốn tránh, khai báo “nhỏ giọt” nhưng với các thông tin, chứng cứ Cơ quan CSĐT đã thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa bắt truy bắt giữ thành công đối tượng Lưu Anh Kiên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Cũ) ra quyết định truy nã quốc tế về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 11/11/2007 tại cửa hàng kinh doanh Luật Lệ thuộc tổ dân phố 6, xã Đức Thọ.

Sau khi gây án, Lưu Anh Kiên bỏ trốn khỏi địa phương đi ra nước ngoài sinh sống gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng chức năng trong truy vết, xác minh tung tích của đối tượng.

Lưu Anh Kiên tại cơ quan Công an.

Nhưng khi nhận được tin Lưu Anh Kiên chuẩn bị từ Malaysia về Việt Nam, lực lượng công an đã “đón lõng” bắt giữ khi đối tượng vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Làm việc với cơ quan Công an, Lưu Anh Kiên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, 2 vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

