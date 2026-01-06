Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ va chạm giao thông trên đường Láng

Tại trước số nhà 412 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con 5 chỗ với xe mô tô khi đang dừng xe.

Ngày 6/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn phường Đống Đa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 21h40 ngày 17/12/2025, tại trước số nhà 412 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con 5 chỗ biển số 89A-577.24 (biển nền trắng, chữ số màu đen), do anh N. V. L, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển, lưu thông theo hướng Cầu Giấy đi Ngã Tư Sở, với xe mô tô biển số 28F1-226.82, do anh P. T. V, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển, khi đang dừng xe trước số nhà 412 đường Láng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức nào chứng kiến diễn biến vụ tai nạn hoặc có video clip ghi nhận vụ việc nêu trên, liên hệ cung cấp thông tin với Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội (qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng CSGT, địa chỉ số 1234 đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội) hoặc trực tiếp liên hệ cán bộ thụ lý vụ việc – Trung tá Bùi Đăng Hùng, số điện thoại: 0983.555.788.

