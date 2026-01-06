Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ va chạm giao thông trên đường Láng

Tại trước số nhà 412 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con 5 chỗ với xe mô tô khi đang dừng xe.

Gia Đạt

Ngày 6/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn phường Đống Đa.

465.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 21h40 ngày 17/12/2025, tại trước số nhà 412 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con 5 chỗ biển số 89A-577.24 (biển nền trắng, chữ số màu đen), do anh N. V. L, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển, lưu thông theo hướng Cầu Giấy đi Ngã Tư Sở, với xe mô tô biển số 28F1-226.82, do anh P. T. V, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển, khi đang dừng xe trước số nhà 412 đường Láng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức nào chứng kiến diễn biến vụ tai nạn hoặc có video clip ghi nhận vụ việc nêu trên, liên hệ cung cấp thông tin với Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội (qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng CSGT, địa chỉ số 1234 đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội) hoặc trực tiếp liên hệ cán bộ thụ lý vụ việc – Trung tá Bùi Đăng Hùng, số điện thoại: 0983.555.788.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#Giao thông #Hà Nội #Va chạm #đường Láng #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Sau va chạm xe đầu kéo lật xuống ruộng, xe tải nằm 'phơi bụng' trên đường

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo chở cát bị lật xuống ruộng, trong khi xe tải chở gạch lật ra đường, toàn bộ gạch trên xe đổ tràn ra mặt đường.

Sáng 28/12, tại khu vực ngã tư Tân Minh, trên Quốc lộ 7C (còn gọi là đường N5), đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương cũ, nay là xã Văn Hiến (Nghệ An) đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe đầu kéo chở cát và xe tải chở gạch.

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo chở cát bị lật xuống ruộng, trong khi xe tải chở gạch lật ra đường, toàn bộ gạch trên xe đổ tràn ra mặt đường.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải va chạm xe máy, bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở xã Cồn Tiên (Quảng Trị) khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Ngày 28/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở xã Cồn Tiên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe tải chở keo tràm mang BKS: 74C-109.11 lưu thông trên tuyến ĐT575 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 1A. Khi đến ngã tư giao giữa ĐT575 và ĐT576, thuộc địa bàn xã Cồn Tiên đã xảy ra va chạm với 1 xe mô tô.

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), khiến một người tử vong.

Khoảng 11h35' ngày 27/12, xe ô tô đầu kéo mang BKS 38A - 683.56 kéo theo rơ-móoc mang BKS 38R - 023.15 chở cát xây dựng di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam.

Khi lưu thông tới Km773+700, thuộc địa phận thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 37E1 - 154.72 do ông N.V.L. (SN 1964, trú xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) cầm lái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới