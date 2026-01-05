Hà Nội

Xã hội

Một người chết, hai người bị thương sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ cháy làm một người chết, hai người bị thương xảy ra tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, vào lúc 16h13 ngày 5/1/2026, Trung tâm TTCH Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

24.jpg
Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm TTCH đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 25 và Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 26, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nam thanh niên (SN 2007) đã tử vong và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu.

Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

