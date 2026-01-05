Bắt nóng 'đạo chích' đột nhập, phá két trộm cắp tài sản

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, đối tượng Hoàng Văn Lợi (tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập, phá két lấy trộm tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 05/01, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lợi (SN 2000, trú tại TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Hoành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn C. (ngụ Tổ dân phố Nhân Thắng) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy trộm tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, chị Võ Thị H (ngụ Tổ dân phố Hồng Hải) cũng trình báo bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy trộm tài sản khoảng hơn 40 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Lợi tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hoàng Văn Lợi là đối tượng gây ra các vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Lợi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

