Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nóng 'đạo chích' đột nhập, phá két trộm cắp tài sản

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, đối tượng Hoàng Văn Lợi (tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập, phá két lấy trộm tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 05/01, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lợi (SN 2000, trú tại TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Hoành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn C. (ngụ Tổ dân phố Nhân Thắng) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy trộm tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, chị Võ Thị H (ngụ Tổ dân phố Hồng Hải) cũng trình báo bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy trộm tài sản khoảng hơn 40 triệu đồng.

695b810d80bf0.jpg
Đối tượng Hoàng Văn Lợi tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hoàng Văn Lợi là đối tượng gây ra các vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Lợi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Hà Tĩnh #bắt nóng #đạo chích #trộm cắp #Hoàng Văn Lợi

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng vị thành niên ở Nghệ An trộm cắp xe máy rồi đưa đi cầm cố

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 02 xe máy.

Ngày 30/12, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 02 xe máy.

Trước đó, qua nắm tình hình và nhận thông tin trình báo của người dân, Công an phường phát hiện một số đối tượng ngoài địa bàn có hành vi trộm cắp tài sản tại phường Thành Vinh.

Xem chi tiết

Xã hội

Đạo chích gây ra hàng loạt vụ trộm máy chiếu 'sa lưới'

Dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Nghĩa (Đồng Nai) vẫn đột nhập vào các trường học để lấy trộm máy chiếu.

Ngày 13/12, thông tin từ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nghĩa (39 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của Trường THPT Trần Phú bị mất ba máy chiếu, Công an phường Hải Châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng gây án.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đạo chích “cõng” 2 tiền án đi trộm xe máy ở Đồng Tháp

Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng L.D.K (SN 1990, cư trú phường Đạo Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/11, Công an phường Trung An nhận được tin báo của anh P.H.T.Đ. (cư trú phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị mất trộm xe mô tô hiệu Wave, biển số 63C1-214.62 tại khu phố 9, phường Trung An.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới