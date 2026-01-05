Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khánh Hoài

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 23h45, ngày 2/1/2026, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 37, đoạn qua Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động, phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

cats-9328.jpg
Đối tượng Nông Thành Đạt (ở giữa) bị bắt giữ.

Kiểm tra hành chính tại chỗ, lực lượng chức năng bắt quả tang Nông Thành Đạt (sinh năm 2002, trú tại thôn Chão, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh), về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

cats-1410.jpg
Tang vật thu giữ.

Đạt khai nhận số ma túy trên là Ketamin, mua với giá 2 triệu đồng. Đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Công an phường Nếnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó khoảng 23h35, ngày 26/12/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

cats-8686.jpg
Đối tượng Ngô Đăng Khoa bị bắt giữ.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cầm theo túi nilon bên trong có các viên nén màu cam, nghi là ma túy. Đối tượng khai tên Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2007, trú tại thôn Hòn Ngọc, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh), số viên nén trên là ma túy mua về để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao đối tượng cho đơn vị chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích bỏ trốn trên xe khách. Nguồn: Cục CSGT.

#Cảnh sát cơ động Bắc Ninh #Công an tỉnh Bắc Ninh #tàng trữ trái phép chất ma túy #Bắc Ninh #ma túy #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Sống chung với nhau như vợ chồng, vẫn trộm của người tình 27 triệu

Hiếu cùng sống với chị H. như vợ chồng, nhưng khi phát hiện trong túi áo khoác của người tình có 27 triệu đồng, anh ta đã trộm mất.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Đa Mai đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lục Văn Hiếu (sinh ngày 10/11/1987, trú tại phố Giá 1, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng 18h ngày 02/01, Công an phường Đa Mai tiếp nhận tin báo chị Trần Thị H (sinh năm 1978, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn An Dương, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh; hiện đang ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) về việc khoảng 17h cùng ngày, chị đi làm về nhà thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp mất số tiền 27 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Tuần tra đêm, Công an bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,588g ma túy tổng hợp và 1,3326g heroin.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào lúc 1h ngày 3/1, trong quá trình tuần tra tại khu vực tỉnh lộ 439, đoạn qua xóm Nám, xã Bao La, lực lượng Công an xã Bao La (tỉnh Phú Thọ) phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Tài (sinh năm 1991, trú tại xóm Chù Bụa, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,588g ma túy tổng hợp và 1,3326g heroin.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 3000 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 3000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, 2 đối tượng Nguyễn Duy Khánh và Đỗ Văn Tân đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Ngày 05/01, thông tin từ Công an xã Mỹ Đức Tây (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thư giữ gần 3000 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào khoảng 05h50 ngày 25/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, Tổ tuần tra Công an xã Mỹ Đức Tây phát hiện 02 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng để kiểm tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới