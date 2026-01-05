Bắc Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 23h45, ngày 2/1/2026, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 37, đoạn qua Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động, phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nông Thành Đạt (ở giữa) bị bắt giữ.

Kiểm tra hành chính tại chỗ, lực lượng chức năng bắt quả tang Nông Thành Đạt (sinh năm 2002, trú tại thôn Chão, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh), về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tang vật thu giữ.

Đạt khai nhận số ma túy trên là Ketamin, mua với giá 2 triệu đồng. Đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Công an phường Nếnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó khoảng 23h35, ngày 26/12/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Ngô Đăng Khoa bị bắt giữ.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cầm theo túi nilon bên trong có các viên nén màu cam, nghi là ma túy. Đối tượng khai tên Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2007, trú tại thôn Hòn Ngọc, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh), số viên nén trên là ma túy mua về để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao đối tượng cho đơn vị chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

