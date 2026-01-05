Khởi tố gã thanh niên ở Vĩnh Long dâm ô nhiều bé gái

Dù đã bị khởi tố về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”, tuy nhiên bị can Phạm Duy Tân (Vĩnh Long) không hối cải mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 05/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Tân (SN 1994, thường trú ấp 1, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 27/10/2025, cháu V.N.N.Q (SN 2018, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long) qua nhà bạn chơi, khi trên đường quay về nhà, thì Phạm Duy Tân gặp và dẫn cháu Q. ra phía sau nhà gần đó để thực hiện hành vi dâm ô.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Phạm Duy Tân.

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2023, Phạm Duy Tân còn có hành vi dâm ô với 3 bé gái dưới 16 tuổi thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (nay là xã Phong Điền, TP. Cần Thơ), bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, bị can không hối cải và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại xã Lục Sĩ Thành.

Tháng 12/2025, vụ án dâm ô 03 bị hại đã được TAND thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Duy Tân 03 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

