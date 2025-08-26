Kẻ trốn nã vì tội gây rối trật tự công cộng sa lưới sau 2 năm lẩn trốn

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã Phan Công Luân cho Công an TP HCM để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, tháng 3/2022, quá trình làm việc tại TP HCM, Phan Công Luân được một người bạn rủ ngồi nhậu cùng nhiều người khác sau giờ làm.

Phan Công Luân tại cơ quan Công an.

Đến khuya cùng ngày, Luân cùng một số thành viên khác trong nhóm của mình có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát với một nhóm khác và dẫn đến đánh nhau. Hậu quả một người bạn trong nhóm của Luân bị chém tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Phan Công Luân bỏ trốn. Ngày 28/8/2023, Phan Công Luân bị Công an TP HCM ra quyết định truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thời gian gần đây, Công an xã Nghi Lộc phát hiện Luân đã có mặt tại địa phương thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nên đã lên phương án bắt giữ.

Đến ngày 23/8, Công an xã Nghi Lộc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Tổ Cảnh sát giao thông Nghi Lộc đã bắt giữ thành công đối tượng Phan Công Luân.

