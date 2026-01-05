Hà Nội

Xã hội

Tuần tra đêm, Công an bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

Bảo Ngân

Ngày 5/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào lúc 1h ngày 3/1, trong quá trình tuần tra tại khu vực tỉnh lộ 439, đoạn qua xóm Nám, xã Bao La, lực lượng Công an xã Bao La (tỉnh Phú Thọ) phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Tài (sinh năm 1991, trú tại xóm Chù Bụa, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,588g ma túy tổng hợp và 1,3326g heroin.

cats-9395.jpg
Hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là người nghiện ma túy nhiều năm, từng có 2 tiền án về các tội liên quan đến ma túy. Số ma túy trên được mua của một người phụ nữ không rõ lai lịch tại khu vực đường vắng thuộc xóm Thung Mặn, xã Pà Cò, với mục đích sử dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Tài để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. (Nguồn: VTV).

