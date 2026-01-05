Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vì kèo sập khi dựng nhà khiến một người tử vong ở Lào Cai

Trong lúc kéo và đẩy để dựng vì kèo thứ hai của khung nhà, do chân vì kèo bị trượt dẫn đến đổ làm 4 người bị thương, 1 người tử vong.

Gia Đạt

Ngày 5/1, thông tin từ UBND xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai cho biết, đoàn công tác vừa tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn trong vụ sập cột nhà. Hai ngày trước đó, gia đình anh Mùa A Chu (sinh năm 1988, trú tại thôn Suối Dầm, xã Mỏ Vàng) tiến hành dựng khung nhà gỗ. Trong quá trình dựng nhà, anh Chu có nhờ người thân, bạn bè và hàng xóm đến giúp đỡ, với khoảng 40 người tham gia.

capture-3067.png
Lãnh đạo xã Mỏ Vàng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động.

Trong quá trình kéo và đẩy để dựng vì kèo thứ hai của khung nhà, do chân vì kèo bị trượt dẫn đến đổ làm 5 người bị thương. Trong đó, anh Mùa A Chinh (sinh năm 1977) bị vì kèo đè vào người gây thương tích nặng và tử vong ngoài bệnh viện, 4 trường hợp khác bị xây xát.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, làm rõ.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mỏ Vàng đã thành lập đoàn công tác đến viếng và thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lào Cai #tai nạn xây dựng #vỉ kèo #thương tích #người tử vong #xây dựng nhà

Bài liên quan

Xã hội

Sập bờ kè sông Ba ở Đăk Lăk, 4 người trú mưa tử vong

Bê tông đổ sập bất ngờ ở đường bờ kè, đoạn bị sạt lở do mưa lũ trước đó, làm 4 người thiệt mạng khi đang trú mưa ở phía dưới.

Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ tai nạn bê tông đổ sập bất ngờ ở đường bờ kè làm 4 người thiệt mạng xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (2/1).

Thời điểm này, vợ chồng ông Bùi Dặn (SN 1961)- bà Lê Thị Thi (SN 1961) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (SN 1963)- bà Nguyễn Thị Kim Linh, cùng ở thôn Lạc Mỹ đi trồng keo.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Nghệ An đánh sập đường dây “ngụy trang” ma túy trong hộp mỹ phẩm

Đường dây tội phạm hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, ma túy được “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm để vận chuyển liên tỉnh bằng xe khách.

Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm.

images2073371-2-2.jpg
2 đối tượng Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo đằng sau dịch vụ 'mại dâm online'

Các đối tượng dụ dỗ nạn nhân thực hiện các “nhiệm vụ” với số tiền ngày càng lớn để được hưởng ưu đãi cao hơn, khiến nhiều người sập bẫy...

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, lợi dụng nhiều nam giới “hám của lạ”, các đối tượng đã bày ra cạm bẫy "mại dâm online" để dụ dỗ nạn nhân. Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… để quảng cáo dịch vụ “mại dâm”, kèm theo hình ảnh, clip các cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, gợi cảm nhằm dụ dỗ người có nhu cầu. Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển sang trao đổi qua ứng dụng Telegram, tiếp tục gửi hình ảnh các cô gái xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ để tạo lòng tin.

5.jpg
Cảnh giác dịch vụ “mại dâm online”
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới