Vì kèo sập khi dựng nhà khiến một người tử vong ở Lào Cai

Trong lúc kéo và đẩy để dựng vì kèo thứ hai của khung nhà, do chân vì kèo bị trượt dẫn đến đổ làm 4 người bị thương, 1 người tử vong.

Ngày 5/1, thông tin từ UBND xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai cho biết, đoàn công tác vừa tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn trong vụ sập cột nhà. Hai ngày trước đó, gia đình anh Mùa A Chu (sinh năm 1988, trú tại thôn Suối Dầm, xã Mỏ Vàng) tiến hành dựng khung nhà gỗ. Trong quá trình dựng nhà, anh Chu có nhờ người thân, bạn bè và hàng xóm đến giúp đỡ, với khoảng 40 người tham gia.

Lãnh đạo xã Mỏ Vàng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động.

Trong quá trình kéo và đẩy để dựng vì kèo thứ hai của khung nhà, do chân vì kèo bị trượt dẫn đến đổ làm 5 người bị thương. Trong đó, anh Mùa A Chinh (sinh năm 1977) bị vì kèo đè vào người gây thương tích nặng và tử vong ngoài bệnh viện, 4 trường hợp khác bị xây xát.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, làm rõ.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mỏ Vàng đã thành lập đoàn công tác đến viếng và thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông