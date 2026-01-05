Người đàn ông dùng súng tự chế đe dọa vợ có thể đối diện hình phạt nào?

Hiện vụ mâu thuẫn gia đình, người đàn ông dùng súng tự chế đe dọa vợ đang gây xôn xao. Nhiều độc giả đặt câu hỏi đối tượng này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Công an xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vừa khống chế một đối tượng dùng súng tự chế đe dọa gây thương tích người thân. Trước đó, khoảng 19h ngày 2/1, Công an xã Hạ Hòa nhận tin báo của chị Trần Thị N (SN 1987, trú tại khu 1, Ấm Hạ cũ, xã Hạ Hòa) về việc bị chồng là Nguyễn Công Huy (SN 1984) dùng súng tự chế đe dọa gây thương tích.

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Công Huy.

Công an xã Hạ Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế loại hơi nén, 326 viên đạn, 1 máy nén hơi và đưa Nguyễn Công Huy về trụ sở Công an để làm việc. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, Công an tiếp tục thu giữ 2 khối hộp và 2 vật trụ hình tròn là pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 4,674kg.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Công Huy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã có hành vi đe dọa gây thương tích cho vợ, số pháo nổ được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng. Kết quả trưng cầu giám định xác định khẩu súng tự chế là vũ khí quân dụng, 326 viên đạn là đạn quân dụng, số pháo hoa nổ là hàng cấm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Huy về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng này là rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tàng trữ pháo hoa nổ không được phép của cơ quan chức năng và có hành vi đe dọa gây thương tích cho vợ, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội nên cơ quan điều tra và xác minh và xử lý hình sự đối tượng này là có căn cứ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, theo quy định của luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì súng săn mà có khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng thì cũng được xác định là vũ khí quân dụng, cụ thể điều hai quy định : Vũ khí khác có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự như vũ khí quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này, không thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Súng săn là súng kíp, đạn sử dụng cho súng này để săn bắn, nhưng có khả năng sát thương như vũ khí quân dụng dựa trên kết quả giám định, cơ quan tố tụng cũng xác định đây là vũ khí quân dụng, hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí này là vi phạm pháp luật hình sự. Với kết quả xác minh bước đầu như vậy, cơ quan điều tra khởi tố đối tượng này về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là có căn cứ. Đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 07 năm tù. Trong trường hợp hành vi được xác định là tái phạm hoặc gây ra thương tích cho nạn nhân thì hình phạt có thể tới 12 năm tù.

Với hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ dưới 6kg, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu pháo nổ từ 6kg trở lên thì người này còn có thể bị xử lý hình sự về tội tàng trữ trái phép hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật Hình sự. Đối tượng này còn có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng là hành vi có tính chất côn đồ khi sử dụng vũ khí là công cụ để đe dọa người khác. Nếu hành vi đe dọa này khiến cho người vợ sợ hãi thì có thể bị xử lý hình sự về tội đe dọa giết người.

